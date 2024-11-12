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Posted 12 ноября, 04:59

Published 12 ноября, 04:59

Modified 12 ноября, 12:46

Updated 12 ноября, 12:46

Родные осужденных сообщили члену СПЧ о проблеме в ИК-40 в Кунгуре

Член Совета по правам человека сообщила о проблеме с продуктами в ИК-40 в Кунгуре

12 ноября 2024, 04:59
Фото: fusionbrain.ai.

Родные осужденных сообщили члену СПЧ о проблеме в ИК-40 в Кунгуре

Сюжет
Кунгур
Член СПЧ пообещала разобраться в ситуации.

Родственники осужденных, находящихся в исправительной колонии №40 в Кунгуре, пожаловались на условия содержания. По их словам, в ИК-40 перестали принимать множество продуктов питания, таких как мясная продукция в вакуумной упаковке, майонез, кетчуп, сгущенное молоко, овощи, фрукты и другие.

В своем обращении к члену Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитнику Еве Меркачевой родственники утверждают, что руководство учреждения ссылается на правила внутреннего распорядка: якобы эти продукты питания относятся к числу скоропортящихся. При этом в комнатах приема есть холодильники, то есть, места для хранения таких продуктов. В ГУФСИН России по Пермскому краю ссылаются на указания прокуратуры и говорят, что ничего не могут поделать, сообщают родные осужденных. «Продукты питания не принимают в передачах и также их будут изымать с продажи в местном магазине при колонии. Получается, осуждённые будут голодать, так как питания в колониях нет от слова СОВСЕМ», — беспокоится родственница, отправившая письмо от имени родственников.

Ева Меркачева сообщила, что необходимо расширить ассортимент продуктов питания в тюремных ларьках, сделав цены на них не «космическими». Также она выразила беспокойство, что родным не позволяют передавать посылки и передачи. «История знает про голодные бунты. Не дай Бог такого», — прокомментировала Меркачева. Адвокат пообещала направить запросы в прокуратуру и обратиться к Уполномоченному по правам человека.

Корреспондент Properm.ru направила запрос о ситуации в пресс-службу ГУФСИН России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

UPD. Комментарий регионального ГУФСИН читайте по ссылке.

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#Общество#Пермь#Колония#Гуфсин#Кунгур#Исправительная колония#Ик-40#Осужденные#Спч
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