Член Совета по правам человека сообщила о проблеме с продуктами в ИК-40 в Кунгуре

В своем обращении к члену Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитнику Еве Меркачевой родственники утверждают, что руководство учреждения ссылается на правила внутреннего распорядка: якобы эти продукты питания относятся к числу скоропортящихся. При этом в комнатах приема есть холодильники, то есть, места для хранения таких продуктов. В ГУФСИН России по Пермскому краю ссылаются на указания прокуратуры и говорят, что ничего не могут поделать, сообщают родные осужденных. «Продукты питания не принимают в передачах и также их будут изымать с продажи в местном магазине при колонии. Получается, осуждённые будут голодать, так как питания в колониях нет от слова СОВСЕМ», — беспокоится родственница, отправившая письмо от имени родственников.