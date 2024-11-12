Две работы из собрания Пермской галереи показывают на выставке в Москве

Posted 12 ноября, 11:10
Published 12 ноября, 11:10
Modified 12 ноября, 11:16
Updated 12 ноября, 11:16
На выставке в Москве показывают две работы из собрания Пермской художественной галереи. Выставка под названием «Люба, Любочка. Любовь Сергеевна. 1889–1924» открылась в Еврейском музее и центре толерантности. Она посвящена одной из самых знаменитых российских художниц начала XX века — Любови Поповой.
В экспозиции представлены две работы художницы — «Портрет» (холст, масло, 1916 год) и «Беспредметная композиция» (бумага, гуашь, акварель, графитный карандаш, 1921 год). Всего на выставке можно увидеть 280 произведений живописи и графики Любови Поповой и ее современников, включая Пабло Пикассо и Казимира Малевича, из 20 российских музеев.
Как сообщает пресс-служба Пермской художественной галереи, выставка «Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889–1924» будет работать в столице до 27 февраля 2025 года.