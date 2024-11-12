Две работы из собрания Пермской галереи показывают на выставке в Москве

В экспозиции представлены две работы художницы — «Портрет» (холст, масло, 1916 год) и «Беспредметная композиция» (бумага, гуашь, акварель, графитный карандаш, 1921 год). Всего на выставке можно увидеть 280 произведений живописи и графики Любови Поповой и ее современников, включая Пабло Пикассо и Казимира Малевича, из 20 российских музеев.