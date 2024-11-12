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Posted 12 ноября, 15:47

Published 12 ноября, 15:47

Modified 12 ноября, 15:48

Updated 12 ноября, 15:48

Из-за ДТП в Пермском округе остановлено движение на Екатеринбург

Движение по трассе в Екатеринбург ограниченно из-за ДТП

12 ноября 2024, 15:47
Фото: Госавтоинспекция Пермского края.

Из-за ДТП в Пермском округе остановлено движение на Екатеринбург

Сюжет
Пермские дороги
На трассе столкнулись два грузовика и автобус.

Авария произошла на 54 километре федеральной автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь —подъезд п. Ачит. Об этом сообщают в краевой Госавтоинспекции.

Около 18:30 на территории Пермского района водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, допустил занос автомобиля. Затем большегруз столкнулся с металлическим ограждением. После чего, следовавшие в попутном направлении микроавтобус Mersedes и грузовой автомобиль Hyundai Porter, столкнулись с MAN.

Движение в направление Екатеринбурга временно остановлено, движение в направлении Перми осуществляется в штатном режиме. На месте ДТП работают экстренные службы, предпринимаются меры к освобождению проезжей части и восстановлению движения.

Сегодня утром, 12 ноября, в Перми произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Подробности сообщают в Госавтоинспекции.

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#Происшествия#Пермские дороги#Екатеринбург#Свердловская область
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