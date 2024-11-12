Движение по трассе в Екатеринбург ограниченно из-за ДТП

Posted 12 ноября, 15:47
Published 12 ноября, 15:47
Modified 12 ноября, 15:48
Updated 12 ноября, 15:48
Авария произошла на 54 километре федеральной автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь —подъезд п. Ачит. Об этом сообщают в краевой Госавтоинспекции.
Около 18:30 на территории Пермского района водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, допустил занос автомобиля. Затем большегруз столкнулся с металлическим ограждением. После чего, следовавшие в попутном направлении микроавтобус Mersedes и грузовой автомобиль Hyundai Porter, столкнулись с MAN.
Движение в направление Екатеринбурга временно остановлено, движение в направлении Перми осуществляется в штатном режиме. На месте ДТП работают экстренные службы, предпринимаются меры к освобождению проезжей части и восстановлению движения.
Сегодня утром, 12 ноября, в Перми произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Подробности сообщают в Госавтоинспекции.