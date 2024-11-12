Движение по трассе в Екатеринбург ограниченно из-за ДТП

Около 18:30 на территории Пермского района водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, допустил занос автомобиля. Затем большегруз столкнулся с металлическим ограждением. После чего, следовавшие в попутном направлении микроавтобус Mersedes и грузовой автомобиль Hyundai Porter, столкнулись с MAN.