ЕР: До 2027 года должны отремонтировать более 4 тысяч объектов образования

«В Пермском крае в рамках национального проекта „Образование“ и партпроекта „Новая школа“ уже введены и открыты крупные школы в Лобаново, Култаево, Верещагино, Кондратово, школа в с. Доег, продолжаются работы по вводу в эксплуатацию школы в Гамово и строительству объекта на ул. Ветлужская в Перми. Общее количество мест составит свыше 5 тыс. Из федерального бюджета на возведение этих объектов в 2024 году выделено более 616 млн рублей.