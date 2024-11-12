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Posted 12 ноября, 16:37

Published 12 ноября, 16:37

Modified 12 ноября, 16:37

Updated 12 ноября, 16:37

ЕР: До 2027 года должны отремонтировать более 4 тысяч объектов образования

ЕР: До 2027 года должны отремонтировать более 4 тысяч объектов образования

12 ноября 2024, 16:37
Фото: er.ru.
Партия «Единая Россия» составила список объектов образования, где нужно провести капитальный ремонт в 2025–2027 годах. В перечень вошло более четырех тысяч учреждений, включая школы, детские сады и техникумы. Этот документ уже передан в Министерство просвещения России.

На Всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования с участием министра просвещения Сергея Кравцова врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев заявил, что партия будет следить за ходом капремонта в образовательных учреждениях. Также отмечалось, что программа была расширена и теперь включает детские сады и учреждения среднего профессионального образования, пишет mkset.ru.

Якушев подчеркнул, что в списке значится более четырех тысяч зданий, и за каждым из них будет закреплен ответственный депутат и сенатор от партии. Он добавил, что за последние три года в рамках программы обновлено почти 4,5 тысячи школьных зданий.

По программе строительства новых школ в эксплуатацию введены 1411 образовательных учреждений, рассчитанных на 850 тысяч учеников. В 2024 году уже построено 70 школ, а до конца года запланировано открытие еще 162. За последние пять с лишним лет также построено 1682 детских сада, рассчитанных на 246 тысяч детей, отметил Якушев.

Программа капремонта школ реализуется ЕР совместно с Министерством просвещения. Это часть народной программы партии, инициированной президентом на съезде партии в 2021 году. Все этапы работ контролируются общественными штабами, созданными на местах. В текущем году к программе присоединились новые регионы РФ, сообщает сайт партии ER.RU.

«В Пермском крае в рамках национального проекта „Образование“ и партпроекта „Новая школа“ уже введены и открыты крупные школы в Лобаново, Култаево, Верещагино, Кондратово, школа в с. Доег, продолжаются работы по вводу в эксплуатацию школы в Гамово и строительству объекта на ул. Ветлужская в Перми. Общее количество мест составит свыше 5 тыс. Из федерального бюджета на возведение этих объектов в 2024 году выделено более 616 млн рублей.

Также в рамках соглашения с Минпросвещения РФ в 2024 году проводится капитальный ремонт 10 общеобразовательных школ. Шесть объектов будут сданы до конца текущего года, остальные — в 2025-м. Средства федерального бюджета составляют 638 млн рублей.

Работы на всех объектах контролируются депутатским корпусом «Единой России» совместно с родителями, педагогическим сообществом, представителями исполнительной власти, подрядчиков и общественности.

В рамках «Партийного десанта» осуществляются мониторинговые мероприятия и контрольные выходы абсолютно на все без исключения строящиеся и ремонтируемые объекты сферы образования Пермского края», — прокомментировал Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, секретарь реготделения партии.

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