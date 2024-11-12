Форварда «Пармы» включили в состав сборной России по баскетболу

Posted 12 ноября, 03:17
Published 12 ноября, 03:17
Modified 12 ноября, 03:19
Updated 12 ноября, 03:19
Форварда пермского БК «Парма» Льва Свинина включили в окончательный состав национальной сборной России по баскетболу, сообщили в пресс-службе спортивной команды.
Сбор мужской команды состоится с 18 по 21 ноября в Новогорске. С 22 по 24 ноября в Москве пройдет международный турнир «Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка», в котором примут участие мужские национальные сборные России, Туниса и Ливии.
Ранее сообщалось, что Свинин принимал участие в летнем сборе мужской национальной команды, который проходил с 31 июля по 4 августа в УТЦ «Новогорск». После этого спортсмены отправились на базу Gloria в Белеке (Турция), где продолжили работу до 17 августа.