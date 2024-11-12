Форварда «Пармы» включили в состав сборной России по баскетболу

Ранее сообщалось, что Свинин принимал участие в летнем сборе мужской национальной команды, который проходил с 31 июля по 4 августа в УТЦ «Новогорск». После этого спортсмены отправились на базу Gloria в Белеке (Турция), где продолжили работу до 17 августа.