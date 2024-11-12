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Posted 12 ноября, 03:17

Published 12 ноября, 03:17

Modified 12 ноября, 03:19

Updated 12 ноября, 03:19

Баскетболист пермской «Пармы» Лев Свинин включён в состав сборной России

Форварда «Пармы» включили в состав сборной России по баскетболу

12 ноября 2024, 03:17
Фото: БК «Парма».

Баскетболист пермской «Пармы» Лев Свинин включён в состав сборной России

Сюжет
Парма
Сбор мужской сборной пройдет в Новогорске.

Форварда пермского БК «Парма» Льва Свинина включили в окончательный состав национальной сборной России по баскетболу, сообщили в пресс-службе спортивной команды.

Сбор мужской команды состоится с 18 по 21 ноября в Новогорске. С 22 по 24 ноября в Москве пройдет международный турнир «Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка», в котором примут участие мужские национальные сборные России, Туниса и Ливии.

Ранее сообщалось, что Свинин принимал участие в летнем сборе мужской национальной команды, который проходил с 31 июля по 4 августа в УТЦ «Новогорск». После этого спортсмены отправились на базу Gloria в Белеке (Турция), где продолжили работу до 17 августа.

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