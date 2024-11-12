ХК «Молот» побеждает в Новокузнецке

Posted 12 ноября, 16:16
Published 12 ноября, 16:16
Modified 12 ноября, 16:17
Updated 12 ноября, 16:17
ХК «Молот» одерживает третью победу подряд в выездной серии. «Молотобойцы» победили новокузнецкий «Металлург» благодаря шайбам Олега Ломако и Руслана Галимзянова, а также третьему «сухому» матчу голкипера Егора Горшкова в сезоне.
В заключительном матче выездной серии 14 ноября пермский клуб сыграет в Барнауле против «Динамо-Алтая». Начало встречи в 17:00 (прм).
10 ноября «Молот» одержал вторую победу подряд во втором матче выездной серии, на этот раз с красноярским «Соколом» 0:4.