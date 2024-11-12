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Posted 12 ноября, 16:16

Published 12 ноября, 16:16

Modified 12 ноября, 16:17

Updated 12 ноября, 16:17

«Молот» побеждает новокузнецкий «Металлург» со счетом 0:2

ХК «Молот» побеждает в Новокузнецке

12 ноября 2024, 16:16
Фото: ВКонтакте/ХК «Молот».

«Молот» побеждает новокузнецкий «Металлург» со счетом 0:2

Это уже третья победа «молотобойцев» в выездной серии

ХК «Молот» одерживает третью победу подряд в выездной серии. «Молотобойцы» победили новокузнецкий «Металлург» благодаря шайбам Олега Ломако и Руслана Галимзянова, а также третьему «сухому» матчу голкипера Егора Горшкова в сезоне.

В заключительном матче выездной серии 14 ноября пермский клуб сыграет в Барнауле против «Динамо-Алтая». Начало встречи в 17:00 (прм).

10 ноября «Молот» одержал вторую победу подряд во втором матче выездной серии, на этот раз с красноярским «Соколом» 0:4.

#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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