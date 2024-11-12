ХК «Молот» побеждает в Новокузнецке

ХК «Молот» одерживает третью победу подряд в выездной серии. «Молотобойцы» победили новокузнецкий «Металлург» благодаря шайбам Олега Ломако и Руслана Галимзянова, а также третьему «сухому» матчу голкипера Егора Горшкова в сезоне.