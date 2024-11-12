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Posted 12 ноября, 05:26

Published 12 ноября, 05:26

Modified 12 ноября, 05:28

Updated 12 ноября, 05:28

Курорт «Губаха» анонсировал официальное открытие зимнего сезона 23 ноября

Курорт «Губаха» начнет зимний сезон раньше, чем обычно

12 ноября 2024, 05:26
Фото: пресс-служба всесезонного курорта «Губаха».

Курорт «Губаха» анонсировал официальное открытие зимнего сезона 23 ноября

В прошлые годы он официально открывался 1 декабря или даже позже.

Всесезонный курорт «Губаха» откроет зимний сезон раньше обычного. Техническое открытие сезона запланировано на 16 ноября, а официальное — на 23 ноября. В прошлые годы «Губаха» открывалась для любителей зимних видов спорта не раньше 1 декабря.

Как рассказали в пресс-службе «Губахи», в день технического открытия все службы курорта, часть подъемников и трасс будут работать в периодическом режиме, опираясь на погодные условия. 23 ноября гости курорта смогут посетить масштабную развлекательную программу OPEN SEASON и поучаствовать в розыгрыше призов и подарков. Зимой посетителей «Губахи» ждут изменения, например, улучшенная система оснежения, расширенная в два раза детская комната, новый подъемник для продвинутых учеников, а также торговая улица и другие.

В январе на склонах «Губахи» планируют провести первые в России любительские соревнования монолыжников. Добраться до курорта можно на фирменном трансфере, а по выходным и праздникам — на «Горнолыжном экспрессе». В прошлом зимнем сезоне курорт посетили более 150 тыс. человек.

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#Общество#Пермь#Губаха#Горнолыжный комплекс#Горнолыжная база
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