Курорт «Губаха» начнет зимний сезон раньше, чем обычно

Как рассказали в пресс-службе «Губахи», в день технического открытия все службы курорта, часть подъемников и трасс будут работать в периодическом режиме, опираясь на погодные условия. 23 ноября гости курорта смогут посетить масштабную развлекательную программу OPEN SEASON и поучаствовать в розыгрыше призов и подарков. Зимой посетителей «Губахи» ждут изменения, например, улучшенная система оснежения, расширенная в два раза детская комната, новый подъемник для продвинутых учеников, а также торговая улица и другие.