Курорт «Губаха» начнет зимний сезон раньше, чем обычно

Posted 12 ноября, 05:26
Published 12 ноября, 05:26
Modified 12 ноября, 05:28
Updated 12 ноября, 05:28
Всесезонный курорт «Губаха» откроет зимний сезон раньше обычного. Техническое открытие сезона запланировано на 16 ноября, а официальное — на 23 ноября. В прошлые годы «Губаха» открывалась для любителей зимних видов спорта не раньше 1 декабря.
Как рассказали в пресс-службе «Губахи», в день технического открытия все службы курорта, часть подъемников и трасс будут работать в периодическом режиме, опираясь на погодные условия. 23 ноября гости курорта смогут посетить масштабную развлекательную программу OPEN SEASON и поучаствовать в розыгрыше призов и подарков. Зимой посетителей «Губахи» ждут изменения, например, улучшенная система оснежения, расширенная в два раза детская комната, новый подъемник для продвинутых учеников, а также торговая улица и другие.
В январе на склонах «Губахи» планируют провести первые в России любительские соревнования монолыжников. Добраться до курорта можно на фирменном трансфере, а по выходным и праздникам — на «Горнолыжном экспрессе». В прошлом зимнем сезоне курорт посетили более 150 тыс. человек.