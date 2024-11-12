На пермские улицы обещают вывести 135 единиц снегоуборочной техники

Posted 12 ноября, 14:52
Published 12 ноября, 14:52
Modified 12 ноября, 14:54
Updated 12 ноября, 14:54
В ближайшие дни в Перми по прогнозам синоптиков ожидается снегопад. Уборка и вывоз снега в городе ведется круглосуточно, сообщает глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
Сейчас задействовано 170 сотрудников подрядных организаций и 135 единиц снегоуборочной техники — это комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, самосвалы и малые дорожные машины. Ночью на уборку выйдут 105 единиц техники и 90 сотрудников, сообщает издание.
13 ноября в Прикамье ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах прогнозируется отложения льда и изморози на поверхности сооружений, ветвях деревьев, проводах (гололедно-изморозевые отложения).