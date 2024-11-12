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Posted 12 ноября, 14:52

Published 12 ноября, 14:52

Modified 12 ноября, 14:54

Updated 12 ноября, 14:54

Пермские улицы будут убирать 135 единиц снегоуборочной техники

На пермские улицы обещают вывести 135 единиц снегоуборочной техники

12 ноября 2024, 14:52
Фото: properm.ru.

Пермские улицы будут убирать 135 единиц снегоуборочной техники

Сюжет
Коммунальный рай
В ближайшие дни Пермь ожидает снегопад.

В ближайшие дни в Перми по прогнозам синоптиков ожидается снегопад. Уборка и вывоз снега в городе ведется круглосуточно, сообщает глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

Сейчас задействовано 170 сотрудников подрядных организаций и 135 единиц снегоуборочной техники — это комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, самосвалы и малые дорожные машины. Ночью на уборку выйдут 105 единиц техники и 90 сотрудников, сообщает издание.

13 ноября в Прикамье ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах прогнозируется отложения льда и изморози на поверхности сооружений, ветвях деревьев, проводах (гололедно-изморозевые отложения).

#Происшествия#Коммунальный рай#Пермь#Погода#Уборка снега#Уборка улиц
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