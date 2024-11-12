Начался ремонт дома-музея Дягилева в Перми

Архитектором особняка на Сибирской, 33 является Рудольф Карвовский. В отрочестве здесь жил известный импресарио Сергей Дягилев, в 1891 году здание было выкуплено городским обществом и Пермским уездным земством. С 1925 года здесь находится школа №21, позже преобразованная в школу №11. С 1992 года она называется гимназией им. С. П. Дягилева. В историческом корпусе открыт музей Дягилева. Весной сообщалось, что в данный корпус может переехать школа №21, однако власти опровергли это.