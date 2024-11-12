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Posted 12 ноября, 10:05

Published 12 ноября, 10:05

Modified 12 ноября, 10:07

Updated 12 ноября, 10:07

В Перми дом-музей Дягилева начали ремонтировать

Начался ремонт дома-музея Дягилева в Перми

12 ноября 2024, 10:05
Фото: пресс-служба Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

В Перми дом-музей Дягилева начали ремонтировать

Сюжет
Госзакупки
Работы должны выполнить до декабря.

В Перми начался ремонт внутренних помещений объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил С. П. Дягилев», находящегося на ул. Сибирская, 33. Работы выполняет ООО «Пермстроймет+», руководство гимназии №11 заключило с ним контракт 1 ноября. Как пишет «Новый компаньон», с 6 ноября победитель электронных торгов приступил к ремонту. Цена контракта составляет 7 млн 886 тыс. рублей, «Пермстроймет+» был единственным участником аукциона.

По условиям технического задания, подрядчик должен отремонтировать систему отопления, а также семь помещений на двух этажах и в подвале здания. Исполнитель должен сохранить исторические интерьеры на объекте. Работы будут проводиться в стесненных условиях, так как здесь размещена гимназия имени С. П. Дягилева. Ремонт должен завершиться к 30 ноября текущего года.

Архитектором особняка на Сибирской, 33 является Рудольф Карвовский. В отрочестве здесь жил известный импресарио Сергей Дягилев, в 1891 году здание было выкуплено городским обществом и Пермским уездным земством. С 1925 года здесь находится школа №21, позже преобразованная в школу №11. С 1992 года она называется гимназией им. С. П. Дягилева. В историческом корпусе открыт музей Дягилева. Весной сообщалось, что в данный корпус может переехать школа №21, однако власти опровергли это.

«Пермстроймет+» также занимается ремонтом усадьбы Баталова в Хохловке, до этого компания реставрировала два исторических корпуса Пермского государственного университета.

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#Общество#Пермь#Госзакупки#Объект культурного наследия#Дягилев
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