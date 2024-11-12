Начался ремонт дома-музея Дягилева в Перми

Posted 12 ноября, 10:05
Published 12 ноября, 10:05
Modified 12 ноября, 10:07
Updated 12 ноября, 10:07
В Перми начался ремонт внутренних помещений объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил С. П. Дягилев», находящегося на ул. Сибирская, 33. Работы выполняет ООО «Пермстроймет+», руководство гимназии №11 заключило с ним контракт 1 ноября. Как пишет «Новый компаньон», с 6 ноября победитель электронных торгов приступил к ремонту. Цена контракта составляет 7 млн 886 тыс. рублей, «Пермстроймет+» был единственным участником аукциона.
По условиям технического задания, подрядчик должен отремонтировать систему отопления, а также семь помещений на двух этажах и в подвале здания. Исполнитель должен сохранить исторические интерьеры на объекте. Работы будут проводиться в стесненных условиях, так как здесь размещена гимназия имени С. П. Дягилева. Ремонт должен завершиться к 30 ноября текущего года.
Архитектором особняка на Сибирской, 33 является Рудольф Карвовский. В отрочестве здесь жил известный импресарио Сергей Дягилев, в 1891 году здание было выкуплено городским обществом и Пермским уездным земством. С 1925 года здесь находится школа №21, позже преобразованная в школу №11. С 1992 года она называется гимназией им. С. П. Дягилева. В историческом корпусе открыт музей Дягилева. Весной сообщалось, что в данный корпус может переехать школа №21, однако власти опровергли это.
«Пермстроймет+» также занимается ремонтом усадьбы Баталова в Хохловке, до этого компания реставрировала два исторических корпуса Пермского государственного университета.