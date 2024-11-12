НОВИКОМ представил отчет по РСБУ за 9 месяцев

На 1 октября 2024 года активы банка достигли 839,6 миллиарда рублей, а собственный капитал за три квартала текущего года увеличился на 20,3%, составив 112 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы банка составили 1,4 миллиарда рублей, что на 6,3% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года. При этом чистый процентный доход вырос на 70%, составив 39,8 миллиарда рублей.