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Posted 12 ноября, 14:04

Published 12 ноября, 14:04

Modified 12 ноября, 14:04

Updated 12 ноября, 14:04

НОВИКОМ представил отчет по РСБУ за 9 месяцев

НОВИКОМ представил отчет по РСБУ за 9 месяцев

12 ноября 2024, 14:04
Фото: НОВИКОМ.
Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» — банк НОВИКОМ — представила финансовую отчетность по РСБУ за три квартала 2024 года, показав значительный рост ключевых финансовых показателей. Кредитный портфель для юридических лиц увеличился на 25,6% и составил 659,4 миллиарда рублей.

Представители НОВИКОМа отметили, что такие впечатляющие результаты стали возможны благодаря сильной ресурсной базе и выбранной стратегии, которая принесла 22,3 миллиарда рублей прибыли, сообщает newsnn.ru. Это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда прибыль составила 13,8 миллиарда рублей.

На 1 октября 2024 года активы банка достигли 839,6 миллиарда рублей, а собственный капитал за три квартала текущего года увеличился на 20,3%, составив 112 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы банка составили 1,4 миллиарда рублей, что на 6,3% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года. При этом чистый процентный доход вырос на 70%, составив 39,8 миллиарда рублей.

Хорошие финансовые результаты в НОВИКОМе связывают с устойчивым бизнес-профилем, надежной ликвидностью и высоким уровнем капитала, что подтверждается его высокими кредитными рейтингами. АКРА недавно подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне АА- со стабильным прогнозом.

В июле 2024 года акционеры компании провели общее собрание, на котором было принято решение о распределении дивидендов за 2023 год на сумму 5,7 миллиарда рублей. Эти средства направят на поддержку внутреннего промышленного развития и реализацию значимых проектов.

Елена Георгиева, председатель правления банка НОВИКОМ и руководитель Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, отметила, что положительные финансовые итоги работы НОВИКОМа свидетельствуют об успешности выбранной стратегии. Эта стратегия согласована со стратегией акционера — государственной корпорацией «Ростех». Ключевую роль в достижении этих результатов сыграли тщательно разработанная политика управления рисками, а также многолетнее сотрудничество с ведущими российскими промышленными предприятиями.

#Общество
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