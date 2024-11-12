Оператор билайн ускорил мобильный интернет в десятках сел Пермского края

Между тем, по итогам проведенных работ параметры сети оператора стали надежнее и на территории одного из самых популярных горнолыжных курортов Урала — «Такман». С мобильным интернетом от билайна любители активного отдыха смогут за пару секунд поделиться фотографиями спуска по снежной трассе, оплатить прокат лыж онлайн, заказать такси до города и другие. Развитие сети в таких локациях способствует и повышению личной безопасности, так как позволяет оставаться на связи с близкими и обращаться за помощью в случае необходимости.