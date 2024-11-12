Оператор билайн ускорил мобильный интернет в десятках сел Пермского края

Posted 12 ноября, 12:04
Published 12 ноября, 12:04
Modified 12 ноября, 12:06
Updated 12 ноября, 12:06
Высокоскоростной 4G-интернет от билайна стал доступен жителям 14 малых населенных пунктов Пермского края. Это — результат недавней модернизации инфраструктуры, которую оператор провел в регионе для обеспечения надежной работы сети в условиях постоянного роста трафика.
В частности, уверенное и стабильное LTE-покрытие от билайна появилось в следующих селах и деревнях региона: Всесвятская, Гаревая, Калино, Краснояр, Кыласово, Лямино, Моховое, Острожка, Такман , Фоки, Углеугарский, Усть-Кишерть, Черная и Черновское. Сегодня их жители, клиенты оператора, могут пользоваться цифровыми сервисами на возросших скоростях: общаться в мессенджерах и по видеосвязи, заказывать товары на маркетплейсах, работать с Порталом госуслуг и мобильными банками, смотреть фильмы в хорошем качестве, проходить образовательные онлайн-курсы и многое другое.
Еще из плюсов модернизации — рост доступности в этих населенных пунктах технологии VoLTE*, с которой звук во время телефонных разговоров настолько четкий и ясный, словно собеседник находится в соседней комнате.
Между тем, по итогам проведенных работ параметры сети оператора стали надежнее и на территории одного из самых популярных горнолыжных курортов Урала — «Такман». С мобильным интернетом от билайна любители активного отдыха смогут за пару секунд поделиться фотографиями спуска по снежной трассе, оплатить прокат лыж онлайн, заказать такси до города и другие. Развитие сети в таких локациях способствует и повышению личной безопасности, так как позволяет оставаться на связи с близкими и обращаться за помощью в случае необходимости.
Станислав Пыхтин, директор Пермского отделения билайн:
— За последние несколько месяцев наша команда реализовала целый ряд важных технических проектов в крае, эффект от которых помогает поддерживать высокий уровень качества связи для клиентов, несмотря на все возрастающие нагрузки. Отдельно отмечу рефарминг LTE 2100 в городе Чусовой, в рамках которого мы значительно расширили емкость сети. Это решение позволяет пропускать больше трафика, и сегодня горожане могут свободно «серфить» в интернете и использовать цифровые сервисы без задержек даже в часы пик.
Оператор билайн реализует целый ряд инновационных решений, чтобы клиенты могли оставаться на связи в разных ситуациях. В компании этот комплекс технологий называют «умной сетью»**. Например, благодаря одной из них, агрегации частот, даже тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.
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* VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE. Подробнее на beeline. ru
**Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.