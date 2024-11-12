Остались дочь и жена. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Набоком

Posted 12 ноября, 02:38
Published 12 ноября, 02:38
Modified 12 ноября, 02:40
Updated 12 ноября, 02:40
В ходе СВО на Украине погиб 26-летний уроженец Верещагинского округа, старший наводчик гранатомётного отделения Сергей Набок. Информация об этом появилась в соцсети администрации муниципалитета.
Родился мужчина 21 апреля 1998 года. После окончания школы № 121 учился на юриста в Пермском кооперативном техникуме. С декабря 2016 года по декабрь 2017 года служил в танковых войсках ВС РФ.
«Администрация Верещагинского округа приносит искренние соболезнования маме Ирине Сергеевне, папе Юрию Владимировичу, сестре Варваре, жене Яне Алексеевне, дочери Мирославе, всем родным и близким Героя. Сопереживаем вам и скорбим вместе. Вечная память храброму бойцу», — пишут власти округа.
Прощание с Сергеем пройдет 13 ноября в 11.00 во Дворце досуга в Верещагино на ул. Железнодорожная, 16. Начало траурного митинга в 11.30, отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» на ул. Жукова, 21А — в 12.00.