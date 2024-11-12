Остались дочь и жена. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Набоком

Прощание с Сергеем пройдет 13 ноября в 11.00 во Дворце досуга в Верещагино на ул. Железнодорожная, 16. Начало траурного митинга в 11.30, отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» на ул. Жукова, 21А — в 12.00.