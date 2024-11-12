Отправленный в колонию пермский бизнесмен заплатил 37 миллионов недоимки в бюджет

Posted 12 ноября, 06:31
Published 12 ноября, 06:31
Modified 12 ноября, 06:33
Updated 12 ноября, 06:33
Владелец пермской компании «СпринтЭНЕРГО» Станислав Трофимов после ужесточения наказания за попытку взятки сотруднику налоговой погасил все задолженности по обязательным сборам на сумму более 37 млн рублей, рассказали журналисту Properm.ru информированные источники.
Летом 2024 года находящийся в Крыму Трофимов через бухгалтера компании Ульяну Русских (бывшую супругу) и с помощью их несовершеннолетнего сына попытался передать взятку сотруднику ИФНС №20. Как известно из материалов суда, Трофимов, после того, как выездная проверка выявила задолженность в 37 млн рублей, написал в Telegram инспектору предложение: «1 000 000 рублей». За эту сумму Трофимов хотел сократить размер недоимки по НДС до 5 млн рублей.
Как говорится в судебном решении, о сообщении в мессенджер инспектор уведомила свое руководство. «Действуя в рамках проводимого сотрудниками ФСБ „следственного эксперимента“, она согласилась на предложение Трофимова, встречалась с его доверенным лицом — Русских, которая при первой встрече позвонила Трофимову и тот по громкой связи подтвердил, что сумма 1 000 000 рублей предназначалась ей в качестве взятки за снижение суммы налогов по акту проверки. В ходе второй встречи она сообщила по телефону Трофимову С. В., что снизит сумму по акту проверки до 4,4 млн рублей. 4 июля 2024 года около 14.00 час. в автомобиле KIA передала ей пакет с денежными средствами».
После чего 850 тыс. рублей из пермского дома Трофимова привез их общий сын, еще 150 тыс. рублей Русских сняла с банковского счета «СпринтЭНЕРГО». После чего поехала на встречу с инспектором налоговой, где и была задержана при попытке передать деньги.
Дзержинский районный суд назначил Трофимову за попытку дать взятку штраф на сумму 1,8 млн рублей. Его посреднице Русских также был назначен штраф, женщина дала в следствии показания на своего бывшего супруга, рассказав, что он манипулировал ей. Прокуратура не согласилась с мягкостью приговора и вышла с апелляционным представлением в Пермский краевой суд.
Судебная коллегия нашла доводы гособвинения обоснованными и удовлетворила апелляционное представление. Прокуратура указывала на то, что судом первой инстанции в должной мере не учтены характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории особо тяжких, направленного против установленного порядка деятельности органов государственной власти, интересов государственной службы.
Во второй инстанции Трофимову назначили 3,5 года реального лишения свободы и увеличили размер штрафа до 5 млн рублей. Интересно, что недоимку в 37 млн рублей он начал погашать после поступления в суд апелляционного представления и заплатил 6,6 млн рублей в бюджет. Оставшиеся 31,4 млн рублей недоимки по НДС Трофимов уплатил уже после вынесения решения Пермского краевого суда.