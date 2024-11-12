Отправленный в колонию пермский бизнесмен заплатил 37 миллионов недоимки в бюджет

Как говорится в судебном решении, о сообщении в мессенджер инспектор уведомила свое руководство. «Действуя в рамках проводимого сотрудниками ФСБ „следственного эксперимента“, она согласилась на предложение Трофимова, встречалась с его доверенным лицом — Русских, которая при первой встрече позвонила Трофимову и тот по громкой связи подтвердил, что сумма 1 000 000 рублей предназначалась ей в качестве взятки за снижение суммы налогов по акту проверки. В ходе второй встречи она сообщила по телефону Трофимову С. В., что снизит сумму по акту проверки до 4,4 млн рублей. 4 июля 2024 года около 14.00 час. в автомобиле KIA передала ей пакет с денежными средствами».