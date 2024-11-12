Пермские археологи этим летом нашли следы освоения Прикамья из-за Урала

Posted 12 ноября, 12:36
Published 12 ноября, 12:36
Modified 12 ноября, 12:38
Updated 12 ноября, 12:38
Две экспедиции учёных ПГНИУ этим летом отправились на Чусовское озеро. О том, какие находки были сделаны на севере Пермского края perm.aif.ru рассказала доктор исторических наук, профессор кафедры истории и археологии ПГНИУ Евгения Лычагина.
Планы исследовать данный район были давно, но останавливали ученых трудности с логистикой из-за удалённости этого места. Доставка до Чусовского требует значительных затрат. Добраться до места можно только по воде. Это удалось сделать двумя современными аэролодками благодаря гранту РНФ (Российского научного фонда).
«Отправились в экспедицию мы вместе с географами. Для них этот район представляет интерес с точки зрения изучения древних путей и стоков рек. Существует предположение, что русло Камы в древности было иным, и часть водных потоков, впадающих сейчас в Северный Ледовитый океан, в прошлом шла в Каму. Географы стремятся исследовать этот район, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Они сделали полную батиметрию Чусовского озера, занимались картографированием подводного рельефа: измеряли глубины и так далее», — рассказала изданию Евгения Лычагина.
Археологам любопытно было исследовать археологические памятники в районе озера. Эти артефакты представляют собой материалы как европейского северо-востока, например, республики Коми, так и Зауралья. Здесь можно найти материалы различных эпох и с разных территорий: от неолита до позднего Средневековья, есть материалы, относящиеся к 3-му тысячелетию до н. э. и к XVI–XVII вв.
В районе Чусовского озера есть самое северное городище Васюковское-II, относящееся к раннему железному веку, к 1-му тысячелетию до н. э. Городища возводились только на юге, на севере не принято было строить оборонительные сооружения. Нет таких сооружений и у соседей, в Коми Республике. Одна из версий их появления на Васюковской-II связана с влиянием зауральской гамаюнской культуры, для которой такое строительство как раз характерно. То есть такую традицию могли привнести пришельцы с Зауралья.
Ученые подтвердили большую насыщенность района поселениями. На 4-хкилометровом участке от хутора Васюкова до устья реки Берёзовки зафиксировано семь археологических памятников. Сейчас там практически никто не живёт, но ранее там были довольно большие населённые пункты. Через это место проходил транзит. Найденные материалы относятся к разным культурам и эпохам, они охватывают период от неолита до Средневековья.
Задачей разведки стояло мсследовать уже известные на сегодня археологические объекты с целью их дальнейшего глубокого и масштабного изучения. «Мы проводили разведку, разбивая небольшие шурфы. Могу сказать, что все археологические объекты, которые мы исследовали, представляют большой интерес! И теперь мы стоим перед сложным выбором, какие из них следует изучать в первую очередь, а какие — во вторую, поскольку их довольно много», резюмировала археолог.
В Перми с 4 ноября 2024 года до 26 января 2025 года проходит выставка, посвящённая пермскому звериному стилю. Она работает на площадке Центрального выставочного зала.