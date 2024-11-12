Пермские археологи этим летом нашли следы освоения Прикамья из-за Урала

В районе Чусовского озера есть самое северное городище Васюковское-II, относящееся к раннему железному веку, к 1-му тысячелетию до н. э. Городища возводились только на юге, на севере не принято было строить оборонительные сооружения. Нет таких сооружений и у соседей, в Коми Республике. Одна из версий их появления на Васюковской-II связана с влиянием зауральской гамаюнской культуры, для которой такое строительство как раз характерно. То есть такую традицию могли привнести пришельцы с Зауралья.