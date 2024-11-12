Пермяки увидят романтическую комедию «Втроём» раньше официальной премьеры (16+)

Posted 12 ноября, 04:00
Published 12 ноября, 04:00
Modified 12 ноября, 04:00
Updated 12 ноября, 04:00
Приобрести билеты можно по ссылке: https://www.permcinema.ru/films/vtroem/
Фильм представит режиссер фильма Александра Сарана.
Роуд-муви был снят осенью 2023 года в Пермском крае. На экране зрители увидят Пермь, этномузей в Чусовом, Кизел, Лысьву, деревню Кондратово и другие живописные уголки Урала.
Главная героиня фильма ВТРОЕМ, чиновница Минкультуры Даша, сбегает от навалившихся на нее проблем в командировку по Пермскому краю. Её попутчиком становится едва знакомый девушке Сергей. Вместе они отправляются в яркое путешествие по живописным городам и селам края, где встречают искренних и добродушных местных, далеких от суеты мегаполиса.
Производством занималась «Свердловская киностудия», которая получит рибейт из бюджета Пермского каря в размере более 13,8 млн. рублей.
Помощь в организации и проведении съемок, а также предпремьерного показа проекту оказывает Пермская кинокомиссия (АНО «ЦРК») при поддержке краевого минкульта.
Синопсис:
У Даши, на первый взгляд, не жизнь, а сказка. Она занимает высокий пост в Министерстве культуры, в неё влюблен молодой человек, который купил квартиру для их будущей семьи. Но на самом деле — на работе не все гладко, новая квартира — с видом на пустырь, а возлюбленного больше интересует мнение мамы. Даша решается на побег — в командировку по Пермскому краю. Её внезапным попутчиком становится молодой владелец бара Сергей. Теперь чужим друг для друга людям придется проехать по пермским городам и селам, встретиться с людьми, которым чужды амбиции и суета мегаполиса.
Главные роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум («Огниво», «Притяжение», «Т-34»), Сергей Кузнецов («Перевал Дятлова», «Библиотекарь») и фикус Борис.
Также в картине сыграли Александра Ревенко («Движение вверх», «Содержанки»), Алесь Снопковский («Король и Шут», «Иные»), Василина Маковцева («Повелитель ветра», «Пришелец») и Анна Галинова («Последний богатырь», «Огонь», «Душегубы»).
Для режиссера Александры Сарана ВТРОЕМ стал игровым дебютом. Как отметила Александра, жанр романтической комедии — лучший на свете: «Это было прекрасное, солнечно-осеннее приключение, наполненное огромной взаимной любовью! Мы как будто бы все отправились на 2 месяца в такое же путешествие, как и главные герои. Этому ощущению способствовало также то, что почти всё мы снимали в хронологическом порядке.
Я не переставала каждый съемочный день поражаться тому, какая Ирина Старшенбаум невероятная актриса, как много она может сказать одним взглядом! Работать с ней было ежедневным удовольствием. А Сергей не переставал удивлять меня своим профессионализмом. Он очень дисциплинированный, но при этом в нём есть легкость и озорство. В этом Сергей, кстати, похож на своего героя».
«Когда ко мне попал сценарий, у меня возникло какое-то теплое, доброе ощущение! Я узнал себя, узнал друга, подругу, и, как мне кажется, эта история, если не про каждого, то про многих… Мне хочется, чтобы об этом парне хотелось думать, сопереживать ему, сделать так, чтобы каждый зритель стал соучастником этой истории», — отмечает актер Сергей Кузнецов.
«Дебют бывает один раз в жизни, мы сделали его очень нежным, чудесным. А дебют, который рожден в любви и уважении к тексту, к артистам, друг к другу, наверное, имеет большие шансы стать событием», — также подчеркнул продюсер, соавтор сценария «Втроем» Евгений Григорьев.
Дебютировал во ВТРОЕМ и фикус Борис. По сюжету, растение вместе с Дашей «работает» в Министерстве культуры, поэтому специально для фикуса художники по реквизиту создали кашпо «пиджак и галстук».
Премьера ВТРОЕМ состоялась на кинофестивале «Короче» в Калининграде, где фильм получил множество позитивных откликов от кинокритиков и СМИ.
Скачать трейлер: https://disk.yandex.ru/d/QQU_u84hrJU74w
Смотреть трейлер VK: https://vk.com/video-10991285_456239711
Скачать кадры из фильма: https://disk.yandex.ru/d/8YzWgDwvJ5pgUg
ВТРОЕМ
Дата релиза в России: 21 ноября
Производство: АО «Свердловская киностудия» при поддержке Министерства культуры РФ, «Форза Фильм»
Хронометраж: 90 минут
Возрастное ограничение: 16+
Дистрибьютор: Must See Magic Film
Жанр: романтическая комедия
Режиссер-постановщик: Александра Сарана
Сценаристы: Светлана Штеба, Евгений Григорьев, при участии Юлианы Кошкиной
Продюсеры: Евгений Григорьев, Виктор Шадрин, Георгий Шабанов, Ашот Месропян, Ольга Ерофеева-Муравьева, Юлия Грудковская
Оператор-постановщик: Алишер Хамидходжаев
Художник-постановщик: Кирилл Шувалов
Композитор: Иван Синцов
В ролях: Ирина Старшенбаум, Сергей Кузнецов, Алесь Снопковский, Александра Ревенко и другие.