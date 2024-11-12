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Posted 12 ноября, 08:47

Published 12 ноября, 08:47

Modified 12 ноября, 08:49

Updated 12 ноября, 08:49

В Пермском крае прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения

По Прикамью прогнозируют гололёд и отложения изморози

12 ноября 2024, 08:47
Фото: ideogram.ai..

В Пермском крае прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения

В то же время гололедицы на дорогах синоптики не прогнозируют.

По данным Пермского ЦГМС 13 ноября в отдельных районах края прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения. Гололедицы на дорогах синоптики не прогнозируют, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

13 ноября в Прикамье ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах прогнозируется отложения льда и изморози на поверхности сооружений, ветвях деревьев, проводах (гололедно-изморозевые отложения).

Ветер западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью и днем от -6°С до -1°С, ночью местами по северу и востоку региона от -14°С до -9°С.

В связи с прогнозированием неблагоприятных погодных явлений существует вероятность возникновения заторов на дорогах, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), увеличения количества ДТП и техногенных пожаров.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

На минувшей неделе северные районы Пермского края страдали без коммунальных ресурсов. Здесь прошел сильный снегопад.

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