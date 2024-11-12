Поддержка студенческих стартапов стала темой III Всероссийского форума техпреда

Posted 12 ноября, 17:55
Published 12 ноября, 17:55
Modified 12 ноября, 17:55
Updated 12 ноября, 17:55
Информационным партнером мероприятия стал медиахолдинг 1MI.
Особое внимание на форуме было уделено федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства», направленному на поддержку студенческих стартапов и создание инновационной среды в учебных заведениях.
Ключевым событием форума стал День инноватора — завершающая часть четвертого потока международной акселерационной программы «Академия инноваторов», организованной департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. В числе участников — основатели техностартапов, бизнес-ангелы, представители государственных органов, крупных компаний и инвестфондов.
В рамках панельной дискуссии, организованной участниками федерального проекта из Самарской области, эксперты обсуждали развитие экосистемы технологического предпринимательства в университетах. Опытом поделились представители Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Оренбургского государственного университета и Поволжского государственного университета сервиса.
На экспертной сессии, проведенной участниками проекта из Татарстана, обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются университеты при вовлечении студентов в предпринимательскую деятельность и запуске стартапов.
Ректор Самарского университета Владимир Богатырев подчеркнул, что эффективным инструментом для развития университетского технологического предпринимательства на региональном уровне является создание консорциумов вузов. Это позволяет объединить ресурсы разных учебных заведений для решения общих задач и создать синергию.
Алексей Усков, генеральный директор ГК InSmart, рассказал о создании лаборатории в одном из вузов Челябинска, где студенты могут не только работать с высокотехнологичным оборудованием, но и решать реальные бизнес-задачи, получая ценный практический опыт.
Александр Кондратьев, исполнительный директор технопарка «Нобель», поделился опытом работы с инструментом Открытого университета Сколково — «Лабораторией по генерации идей». В рамках этой программы студенты изучают методику расчета проектов и развивают навыки определения уникальности своих идей.
Форум стал важным этапом в развитии студенческого технологического предпринимательства, предоставив участникам платформу для разработки совместных стратегий и нахождения путей для более тесного взаимодействия между вузами, бизнесом и государственными учреждениями с целью повышения технологического потенциала России.