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Posted 12 ноября, 08:54

Published 12 ноября, 08:54

Modified 12 ноября, 11:25

Updated 12 ноября, 11:25

В Перми осудили еще одного председателя ТСЖ

Председатель ТСЖ в центре Перми потребовал от подрядчика 120 тысяч

12 ноября 2024, 08:54
Фото: Google maps.

В Перми осудили еще одного председателя ТСЖ

Председатель ТСЖ «Плеханова, 66» заплатит 1,25 млн рублей штрафа.

В Перми суд признал виновным главу правления ТСЖ «Плеханова, 66» в получении коммерческого подкупа от подрядчика на сумму 120 тыс. рублей. Доказательства в совершении преступления по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ были представлены сотрудниками СУ СК по Пермскому краю, сообщили в пресс-службе ведомства.

Судя по данным судебной картотеки, речь идет о Сергее Илензеере, возглавляющем данное ТСЖ с 2011 года. Ленинский районный суд в сентябре назначил ему штраф на сумму 1,25 млн рублей, сообщили в прокуратуре Пермского края. 7 ноября после рассмотрения апелляционной жалобы его адвокатов, решение вступило в силу.

Следователи СУ СКР по Пермскому краю установили, что 17 мая этого года председатель правления ТСЖ Илензеер получил от подрядчика, выполнявшего монтаж противопожарного трубопровода в многоэтажке, подкуп в значительном размере. Речь шла о заключения договора с компанией с завышением стоимости работ. Ремонт оплачивался за счет средств жильцов, собранных за содержание и текущий ремонт.

Илензеера задержали при получении денег от подрядчика.

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#Суд#Пермь#Уголовное дело#Штраф#Коррупция#Подкуп#Следствие
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