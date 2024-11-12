Председатель ТСЖ в центре Перми потребовал от подрядчика 120 тысяч

Posted 12 ноября, 08:54
Published 12 ноября, 08:54
Modified 12 ноября, 11:25
Updated 12 ноября, 11:25
В Перми суд признал виновным главу правления ТСЖ «Плеханова, 66» в получении коммерческого подкупа от подрядчика на сумму 120 тыс. рублей. Доказательства в совершении преступления по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ были представлены сотрудниками СУ СК по Пермскому краю, сообщили в пресс-службе ведомства.
Судя по данным судебной картотеки, речь идет о Сергее Илензеере, возглавляющем данное ТСЖ с 2011 года. Ленинский районный суд в сентябре назначил ему штраф на сумму 1,25 млн рублей, сообщили в прокуратуре Пермского края. 7 ноября после рассмотрения апелляционной жалобы его адвокатов, решение вступило в силу.
Следователи СУ СКР по Пермскому краю установили, что 17 мая этого года председатель правления ТСЖ Илензеер получил от подрядчика, выполнявшего монтаж противопожарного трубопровода в многоэтажке, подкуп в значительном размере. Речь шла о заключения договора с компанией с завышением стоимости работ. Ремонт оплачивался за счет средств жильцов, собранных за содержание и текущий ремонт.
Илензеера задержали при получении денег от подрядчика.