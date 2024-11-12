Председатель ТСЖ в центре Перми потребовал от подрядчика 120 тысяч

Следователи СУ СКР по Пермскому краю установили, что 17 мая этого года председатель правления ТСЖ Илензеер получил от подрядчика, выполнявшего монтаж противопожарного трубопровода в многоэтажке, подкуп в значительном размере. Речь шла о заключения договора с компанией с завышением стоимости работ. Ремонт оплачивался за счет средств жильцов, собранных за содержание и текущий ремонт.