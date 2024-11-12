Прокуратура требует от пермских властей привести в порядок дорогу

Posted 12 ноября, 11:13
Published 12 ноября, 11:13
Modified 12 ноября, 11:14
Updated 12 ноября, 11:14
Прокуратура Свердловского района Перми после обращения местного жителя провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что участок автомобильной дороги по ул. Ординской от ул. Героев Хасана до ул. Полазненская в Пермь находится в ненормативном состоянии. При его обследовании совместно со специалистом Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми отмечены многочисленные дефекты полотна в виде выбоин и просадок. По мнению проверяющих, это создает угрозу безопасности участникам дорожного движения.
По итогам проверки в МБУ «Содержание объектов благоустройства», осуществляющему содержание автомобильной дороги, внесено представление.
Также инициировано рассмотрение вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Материалы проверки направлены в Госавтоинспекцию Управления МВД России по Перми.
Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.
В Перми работы по ремонту моста через реку Данилиху на дороге «Стахановская — Ива» завершены досрочно. Об этом вчера, 11 ноября, сообщил глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.