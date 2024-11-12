Прокуратура требует от пермских властей привести в порядок дорогу

Установлено, что участок автомобильной дороги по ул. Ординской от ул. Героев Хасана до ул. Полазненская в Пермь находится в ненормативном состоянии. При его обследовании совместно со специалистом Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми отмечены многочисленные дефекты полотна в виде выбоин и просадок. По мнению проверяющих, это создает угрозу безопасности участникам дорожного движения.