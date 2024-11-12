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Posted 12 ноября, 07:49

Published 12 ноября, 07:49

Modified 12 ноября, 07:51

Updated 12 ноября, 07:51

В Перми бесплатный проезд для водителей общественного транспорта не появится

Прокуратура увидела нарушение закона в бесплатном проезде для пермских водителей

12 ноября 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми бесплатный проезд для водителей общественного транспорта не появится

Сюжет
Льготы
Чиновники хотели таким образом повысить привлекательность профессии.

Пермские власти отказались предоставлять бесплатный проезд в общественном транспорте для водителей городских маршрутов. Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин заявил об этом на заседании комитета гордумы, сообщает издание URA.ru.

Предложение о такой компенсации расходов исключили. Прокуратура Перми заключила, что инициатива противоречит Федеральному закону 44-ФЗ и создает условия для нарушения Закона о защите конкуренции, пояснил содокладчик и депутат думы Арсен Болквадзе.

Ранее мэрия Перми предложила предоставить бесплатный проезд водителям общественного транспорта, состоящим в штате на городских маршрутах. Предполагалось, что льгота будет действовать в течение трех лет — с 2025 по 2027 годы.

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#Общество#Пермь#Льготы#Прокуратура#Общественный транспорт#Пермская городская дума#Пермская гордума
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