Прокуратура увидела нарушение закона в бесплатном проезде для пермских водителей

Posted 12 ноября, 07:49
Published 12 ноября, 07:49
Modified 12 ноября, 07:51
Updated 12 ноября, 07:51
Пермские власти отказались предоставлять бесплатный проезд в общественном транспорте для водителей городских маршрутов. Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин заявил об этом на заседании комитета гордумы, сообщает издание URA.ru.
Предложение о такой компенсации расходов исключили. Прокуратура Перми заключила, что инициатива противоречит Федеральному закону 44-ФЗ и создает условия для нарушения Закона о защите конкуренции, пояснил содокладчик и депутат думы Арсен Болквадзе.
Ранее мэрия Перми предложила предоставить бесплатный проезд водителям общественного транспорта, состоящим в штате на городских маршрутах. Предполагалось, что льгота будет действовать в течение трех лет — с 2025 по 2027 годы.