Пьяного пермяка на остановке в Саратове обобрал случайный собутыльник

Posted 12 ноября, 09:21
Published 12 ноября, 09:21
Modified 12 ноября, 09:35
Updated 12 ноября, 09:35
В Саратове обокрали 50-летнего жителя Пермского края, который заснул на остановке. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на городское управление МВД.
Житель Пермского края приехал в Саратов несколько месяцев назад в командировку. В ноябре мужчина собирался уехать домой и напоследок, в минувшие выходные, решил выпить в одном из баров Ленинского района города.
После посиделок он вышел на улицу и заснул на остановке. Оттуда его в больницу забрала скорая помощь. Придя в себя, гость обнаружил, что у него пропали телефон и 26 тыс. рублей. Мужчина обратился в полицию.
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