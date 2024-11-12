properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 09:21

Published 12 ноября, 09:21

Modified 12 ноября, 09:35

Updated 12 ноября, 09:35

Случайный собутыльник в Саратове лишил пермяка телефона и 26 тысяч рублей

Пьяного пермяка на остановке в Саратове обобрал случайный собутыльник

12 ноября 2024, 09:21
Фото: properm.ru.

Случайный собутыльник в Саратове лишил пермяка телефона и 26 тысяч рублей

Мужчина находился в городе на Волге в командировке.

В Саратове обокрали 50-летнего жителя Пермского края, который заснул на остановке. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на городское управление МВД.

Житель Пермского края приехал в Саратов несколько месяцев назад в командировку. В ноябре мужчина собирался уехать домой и напоследок, в минувшие выходные, решил выпить в одном из баров Ленинского района города.

После посиделок он вышел на улицу и заснул на остановке. Оттуда его в больницу забрала скорая помощь. Придя в себя, гость обнаружил, что у него пропали телефон и 26 тыс. рублей. Мужчина обратился в полицию.

Правоохранители нашли вора. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Аткарска, который выпивал вместе с пермяком в баре. Он признался в преступлении и рассказал, что сдал телефон в ломбард за 3,5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное вернули потерпевшему.

Летом житель Краснокамска ограбил магазин, чтобы устроить пикник. В октябре ему вынесен приговор.

Читайте также:
В Перми двое налетчиков представлялись сотрудниками ФСБ
#Происшествия#Криминал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика