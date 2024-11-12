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Posted 12 ноября, 06:18

Published 12 ноября, 06:18

Modified 12 ноября, 06:25

Updated 12 ноября, 06:25

В Краснокамском округе с 1 января 2025 года появится туристический налог

С 2025 года в Краснокамске введут туристический сбор

12 ноября 2024, 06:18
Фото: vk.com/krasnokrug.

В Краснокамском округе с 1 января 2025 года появится туристический налог

Сюжет
Краснокамск
Ранее сообщалось, что турналог появится в Перми и Кунгурском округе.

С 2025 года в Краснокамске может появиться туристический налог. Соответствующий проект решения думы муниципалитета появился в сети, первым обратил внимание портал URA.ru. При этом каждый последующий год ставка налога будет увеличиваться.

«Установить налоговые ставки в следующих размерах: в 2025 году — 1%; в 2026 году — 2%; в 2027 году — 3%; в 2028 году — 4%; в 2029 году и последующих годах– 5%», — сообщается в документе. Кроме того, от уплаты турналога освободят несовершеннолетних, а также тех, кто зарегистрирован на территории округа.

Ранее стало известно, что туристический налог введут в Кунгурском округе, а также в Перми. Ставка налога здесь будет составлять 1% от стоимости проживания в гостиницах, отелях и подобных заведениях.

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#Общество#Пермь#Краснокамск#Туризм
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