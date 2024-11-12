С 2025 года в Краснокамске введут туристический сбор

«Установить налоговые ставки в следующих размерах: в 2025 году — 1%; в 2026 году — 2%; в 2027 году — 3%; в 2028 году — 4%; в 2029 году и последующих годах– 5%», — сообщается в документе. Кроме того, от уплаты турналога освободят несовершеннолетних, а также тех, кто зарегистрирован на территории округа.