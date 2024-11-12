С 2025 года в Краснокамске введут туристический сбор

Posted 12 ноября, 06:18
Published 12 ноября, 06:18
Modified 12 ноября, 06:25
Updated 12 ноября, 06:25
С 2025 года в Краснокамске может появиться туристический налог. Соответствующий проект решения думы муниципалитета появился в сети, первым обратил внимание портал URA.ru. При этом каждый последующий год ставка налога будет увеличиваться.
«Установить налоговые ставки в следующих размерах: в 2025 году — 1%; в 2026 году — 2%; в 2027 году — 3%; в 2028 году — 4%; в 2029 году и последующих годах– 5%», — сообщается в документе. Кроме того, от уплаты турналога освободят несовершеннолетних, а также тех, кто зарегистрирован на территории округа.
Ранее стало известно, что туристический налог введут в Кунгурском округе, а также в Перми. Ставка налога здесь будет составлять 1% от стоимости проживания в гостиницах, отелях и подобных заведениях.