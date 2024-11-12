Стало известно, кто построит бассейн на Гайве

Posted 12 ноября, 09:19
Published 12 ноября, 09:19
Modified 12 ноября, 09:29
Updated 12 ноября, 09:29
В Перми определили подрядчика для строительства бассейна в Орджоникидзевском районе на ул. Гайвинская, 50. Им стало ООО «Парма», и это был единственный участник торгов. Стоимость контракта — 489,8 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок, первым на нее обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».
Заказчиком выступило МКУ «Управление технического заказчика». В трехэтажном здании планируется разместить бассейн с двумя секциями, сауну, гардеробную, фитобар, тренажерный зал, зал общей физической подготовки. Строительство планируется начать 25 ноября 2024 года, а завершить 16 сентября 2026 года.
О планах бассейн на Гайве стало известно осенью 2019 года. Проектированием объекта занималось НПТИ «ОРТЭКС». Организация согласилась разработать проект за 3,5 млн рублей при начальной цене контракта в 4 млн рублей. Положительное заключение госэкспертизы было выдано в июне 2022 года.