properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 09:19

Published 12 ноября, 09:19

Modified 12 ноября, 09:29

Updated 12 ноября, 09:29

В Перми выбрали подрядчика для возведения бассейна на Гайве

Стало известно, кто построит бассейн на Гайве

12 ноября 2024, 09:19
Фото: 1MI.

В Перми выбрали подрядчика для возведения бассейна на Гайве

Сюжет
Госзакупки
Стоимость контракта — 489,8 млн рублей.

В Перми определили подрядчика для строительства бассейна в Орджоникидзевском районе на ул. Гайвинская, 50. Им стало ООО «Парма», и это был единственный участник торгов. Стоимость контракта — 489,8 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок, первым на нее обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».

Заказчиком выступило МКУ «Управление технического заказчика». В трехэтажном здании планируется разместить бассейн с двумя секциями, сауну, гардеробную, фитобар, тренажерный зал, зал общей физической подготовки. Строительство планируется начать 25 ноября 2024 года, а завершить 16 сентября 2026 года.

О планах бассейн на Гайве стало известно осенью 2019 года. Проектированием объекта занималось НПТИ «ОРТЭКС». Организация согласилась разработать проект за 3,5 млн рублей при начальной цене контракта в 4 млн рублей. Положительное заключение госэкспертизы было выдано в июне 2022 года.

Читайте также:
Стало известно, кто достроит медцентр в Камской долине за миллиард рублейНедостроенный крематорий на Восточном кладбище в Перми обнесут забором за 1 миллионВ Кировском районе Перми построят новую трассу для лыжероллеров за 154 миллиона
#Пермь#Госзакупки#Строительство#Проектирование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика