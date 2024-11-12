Стало известно, кто построит бассейн на Гайве

В Перми определили подрядчика для строительства бассейна в Орджоникидзевском районе на ул. Гайвинская, 50. Им стало ООО «Парма», и это был единственный участник торгов. Стоимость контракта — 489,8 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок, первым на нее обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».