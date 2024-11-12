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Posted 12 ноября, 09:47

Published 12 ноября, 09:47

Modified 12 ноября, 13:52

Updated 12 ноября, 13:52

Суд в Перми отменил наказание уфимскому активисту. Его осудили за экстремизм

Суд в Перми отменил наказание уфимскому активисту. Его осудили за экстремизм

12 ноября 2024, 09:47
Фото: properm.ru.
Сегодня Рустема Мулюкова выпустили из колонии, он отбывал наказание в пермской ИК-29.

Рустема Мулюкова (признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом), отбывавшего наказание за участие в экстремистском сообществе в ИК-29 на ул. Соликамской в Перми, освободили по состоянию здоровья от отбывания наказания, рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе Пермского краевого суда. Решение Мотовилихинского райсуда, отказавшего Мулюкову, отменила в связи с состоянием здоровья осужденного судья Наталья Пикулева.

Судя по опубликованному решению Мотовилихинского суда, Мулюков должен был оставаться в колонии до 7 января 2026 года. Представитель Генеральной прокуратуры, представляющий позицию гособвинение, называл назначенное активисту уфимского штаба Алексея Навального (штабы признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) законным. Мулюков, инвалид 1 группы, просил освободить его от отбывания наказания в связи с наличием тяжелого заболевания. Представители ГУФСИН подтверждали, что его вывозят трижды в неделю на гемодиализ в ООО «Эмсипи-Медикейр».

Рустема Мулюкова признали виновным в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и назначили ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Верховный суд Башкирии оставил приговоры в силе.

Мулюков был осужден 14 июня 2023 Кировским районным судом Республики Башкортостан. Кроме реального лишения свободы ему запретили два года заниматься деятельностью, связанной проведением массовых мероприятий, в том числе общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивных, собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, с участием в них и посещением мест их проведения. Мулюкову также установлены следующие ограничения свободы: он обязан встать на учет и ежемесячно являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий надзор за лицом.

Отбывать наказание в пермской ИК-29 он начал 7 ноября 2023 года.

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