Суд в Перми отменил наказание уфимскому активисту. Его осудили за экстремизм

Мулюков был осужден 14 июня 2023 Кировским районным судом Республики Башкортостан. Кроме реального лишения свободы ему запретили два года заниматься деятельностью, связанной проведением массовых мероприятий, в том числе общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивных, собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, с участием в них и посещением мест их проведения. Мулюкову также установлены следующие ограничения свободы: он обязан встать на учет и ежемесячно являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий надзор за лицом.