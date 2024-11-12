Свиньи, сыр и Мисс Вселенная Украина. Самое интересное в арбитраже этой осенью

Суд восстановил право требования Пестрикова к Смагину на сумму 893,5 млн рублей. Эта сумма требований заявлена по делу о банкротстве самого Смагина еще в 2021 году, о переуступке прав Пестриков заявил после того, как начали рассматривать дело о его банкротстве в ноябре 2023 года. Исходя из материалов дела о банкротстве Смагина, он занимал у Пестрикова деньги с 2014 по 2020 год, всего 49 договоров.