Свиньи, сыр и Мисс Вселенная Украина. Самое интересное в арбитраже этой осенью

Posted 12 ноября, 05:38
Published 12 ноября, 05:38
Modified 12 ноября, 05:49
Updated 12 ноября, 05:49
Число банкротств вокруг еще недавно успешного бизнесмена, совладельца Соликамского магниевого завода, входившего в столичную звездную тусовку, растет. Несостоятельным суд признал не только самого Игоря Пестрикова, но и компанию «Союзинвест», где ему принадлежит 70%. Некая компания ЕТМ заявляла, что оплатит все долги за «Союзинвест», но суд ходатайство отклонил. Сам Пестриков заявил об участии в реестре кредиторов с задолженностью в 10,5 млн рублей.
Тем временем в Перми завершили расследование уголовного дела в отношении Пестрикова. Речь идет об организации растраты 251,5 млн рублей средств Соликамского магниевого завода, а также о покушении на хищение 2,5 млрд руб. средств предприятия. Сам он от следствия скрылся и был объявлен в межгосударственный розыск. Год назад за соучастие в этом преступлении был осужден назначенный Пестриковым гендиректор СМЗ Артур Уртаев.
А Пестриков оспаривает в Девятом арбитражном апелляционном в рамках дела о собственном банкротстве решение о признании недействительной сделкой действия по передаче его прав требования совладельцу девелоперской компании «Центурион групп» Виталию Смагину в пользу Мисс Вселенная-Украина Инны Цимбалюк. Из открытых данных следует, что модель — супруга Пестрикова, ставшая известной по участию в телешоу в паре с Александром Буйновым.
Суд восстановил право требования Пестрикова к Смагину на сумму 893,5 млн рублей. Эта сумма требований заявлена по делу о банкротстве самого Смагина еще в 2021 году, о переуступке прав Пестриков заявил после того, как начали рассматривать дело о его банкротстве в ноябре 2023 года. Исходя из материалов дела о банкротстве Смагина, он занимал у Пестрикова деньги с 2014 по 2020 год, всего 49 договоров.
В 2021 году, на фоне финансового спора с бывшим партнером по строительству ТЦ «Европарк» на Рублевском шоссе экс-депутатом Госдумы Ашотом Егиазаряном, Смагин вошел в процедуру банкротства. Пестриков был объявлен банкротом в июле 2024-го, заявление о его несостоятельности рассматривалось судом с 18 января 2023 года. Одним его кредитором намерен стать бывший совладелец СМЗ Сергей Кирпичев, Пестриков якобы должен ему 100 млн рублей.
Также из арбитражного дела известно, что ранее Пестриков продал квартиру на Краснопресненской набережной некой Тамаре Бихнер, а теперь у него образовалась перед ней задолженность по договору займа в 124,8 млн рублей.
В сентябре 2024 года АО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) вышло в арбитражные суды с семью идентичными исками в адрес налоговых служб. Требования предъявляются к УФНС России по Алтайскому и Краснодарскому краям, Удмуртской Республики, Республик Татарстан и Адыгея, Ростовской и Омской областей.
Во всех случаях пермские сыроделы просят суды призвать налоговиков к ответу: почему, в отличие от коллег в Прикамье, они не требуют возмещения недоимки по налогам за продажу продукции с использованием растительных жиров вместо молочного жира. Речь идет о неправомерном применении к данным видам продукции льготной ставки НДС в 10%.
В исках перечислены конкретные производители молочной и не совсем молочной продукции. Среди них ЗАО «Сыродельный комбинат Ленинградский», ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов», ЗАО «Каменский маслосыркомбинат», ООО «Арча», «Высокогорский молочный завод», «Бугульминский молочный комбинат», «Производственное объединение ВАМИН Татарстан», «Буинский маслосыродельный комбинат», «Семикаракорский сыродельный комбинат», «Ястро-Переработка».
Судя по этим искам, после повторного проигрыша в судах пермским налоговикам руководство Юговского комбината взялось за наведение порядка на молочном рынке. В ноябре предприятие во второй раз не смогло оспорить требование ИФНС-19 о доначислении 110 млн рублей. В случае с ЮКМП осознание необходимости действовать в рамках закона стоило уплаты миллиардов недоимки в бюджет и возбуждения уголовного дела. Теперь стоит понаблюдать: сколько миллиардов недоимки производители «пальмового» масла и сыра по всей стране будут вынуждены вернуть в федеральную казну?
Пермским больничным кормильцам из «Элионы» отказали в пересмотре дела из-за вновь открывшихся обстоятельств. Поставщики диетического рациона (уже бывшие) в стационары региона попытались доказать, что раз новый удмуртский подрядчик Чайковской горбольницы при приготовлении еды не использует помещения пищеблока «Айболит», то это значит, что у них его изъяли незаконно.
Однако суд указал, что «приведенные обществом „Элиона“ доводы со ссылкой на наличие вновь открывшегося обстоятельства не влекут изменение оценки доказательств, а также выводов суда о неправомерности изъятия собственником помещений больницы, поскольку все указанные действия были произведены в 2010 году». Именно тогда администрация Чайковского передавала в ведение Пермского края больничный комплекс, с территории которого внезапно «исчезло» здание пищеблока.
Ожидается, что 25 ноября может быть вынесено решение по иску «Элионы» к властям Пермского края, где больничные кормильцы требуют вернуть им убытки в 35 млн рублей, нанесенные отъемом пищеблока «Айболит». Купили они здание за 5 млн рублей.
Поставщик масштабной партии контрафакта в Пермский край по заказу ФХУ Минздрава региона хочет стать банкротом без реальной процедуры банкротства. Но только по искам ФХУ челябинский «МедЛайт» должен вернуть в бюджет более 67 млн рублей. Для справки, получил из Резервного фонда Пермского края за крупнейшую партию противочумных костюмов, халатов и шапочек «Шарлотта» данный поставщик 434,5 млн рублей.
Судя по материалам дела, из имущества у «МедЛайта» остался только Mercedes-Benz GL 350 2013 года выпуска. А еще в год заключения контракта с пермским ФХУ, в 2020-м ковидном, обороты фирмы-поставщика превышали 0,5 млрд рублей.
Представитель «МедЛайта» в суде Ирина Платонова сообщила о невозможности финансирования процедуры банкротства ввиду блокировки счетов общества и отсутствия там денежных средств. Также он пояснила суду, что письменная гарантия финансирования процедуры банкротства предоставляться не будет.
Как сообщили журналисту Properm.ru в региональном Минздраве, в настоящее рассматривается возможность подачи заявления в реестр требований в соответствии с установленными законом порядком и сроком подачи. Отметим, что на текущую дату не по всем искам ФХУ к ООО «МедЛайт» решения суда вступили в законную силу.
В арбитражном суде разбираются с новыми последствиями банкротства краевого АО «Пермский свинокомплекс» в Майском. Оказалось, что в собственности крупнейшего некогда агропредприятия были участки, относящиеся к землям лесного фонда. И теперь прокуратура оспаривает законность отчуждения земельных участков в Нытвенском районе, образованных из земельного участка с кадастровым номером 59:26:0000000:69, относящихся к землям лесного фонда Российской Федерации. Они после продажи имущества краевого свинокомплекса оказались в ведении АО «Агро-Альянс», ставшего в начале 2022 года владельцем стада Пермского свинокомплекса.
Прокуратура считает, что участки должны вновь получить статус земель лесного фонда и перейти в собственность Российской Федерации.
Судя по решению арбитражного суда о наложении обеспечительных мер, речь идет о 89 сформированных участках сельхозназначения на территории бывшего совхоза «Правда» в Чайковском сельском поселении Нытвенского района, а также об отошедших региональному свинокомплексу в 2008 году по соглашению с Минсельхозом РФ агроактивах, ранее принадлежавших обанкротившемуся ГУ «Сортоиспытательная станция совхоз „Правда“» в Нытвенском районе. Тогда АО «Пермский свинокомплес» вместе с землями получил 1 тыс. голов скота (в том числе 400 коров), зерносушильный комплекс и склад емкостью около 4,5 тыс. тонн.
По требованию прокуратуры суд наложил арест на данные земли. Решение обжалованию не подлежит, по нему запрещено совершать с участками любые регистрационные действия.