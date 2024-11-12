Театр оперы и балета просит пермяков об осторожности при покупке билетов

Posted 12 ноября, 05:53
Published 12 ноября, 05:53
Modified 12 ноября, 05:56
Updated 12 ноября, 05:56
Пермский театр оперы и балета предупреждает об участившихся случаях подделки билетов. В учреждении просят зрителей не покупать билеты с рук, ведь в этом случае нельзя быть уверенными в их подлинности.
Для решения проблемы театр предложил сервис проверки билетов. Чтобы им воспользоваться, нужно отправить фото билета со штрих-кодом или написать номер заказа, имя покупателя, событие и дату на электронную почту proverka@permopera.ru. Специалисты проведут проверку действительности билета и особых условий приобретения — например, был ли он куплен по Пушкинской карте. В течение трех рабочих дней вам придет ответ с информацией о статусе билета.
Схема проверки распространяется только на билеты, которые были куплены на сайте Пермской оперы. В пресс-службе культурного учреждения напоминают, что приобретать билеты нужно только в официальных местах продажи и лучше не покупать их с рук.