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Posted 12 ноября, 05:53

Published 12 ноября, 05:53

Modified 12 ноября, 05:56

Updated 12 ноября, 05:56

Театр оперы и балета в Перми запустил сервис проверки купленных билетов

Театр оперы и балета просит пермяков об осторожности при покупке билетов

12 ноября 2024, 05:53
Фото: Никита Чунтомов. пресс-служба Пермского театра оперы и балета «ВКонтакте».

Театр оперы и балета в Перми запустил сервис проверки купленных билетов

Сюжет
Театр оперы и балета
Мошенники все чаще предлагают купить билеты по подозрительным схемам.

Пермский театр оперы и балета предупреждает об участившихся случаях подделки билетов. В учреждении просят зрителей не покупать билеты с рук, ведь в этом случае нельзя быть уверенными в их подлинности.

Для решения проблемы театр предложил сервис проверки билетов. Чтобы им воспользоваться, нужно отправить фото билета со штрих-кодом или написать номер заказа, имя покупателя, событие и дату на электронную почту proverka@permopera.ru. Специалисты проведут проверку действительности билета и особых условий приобретения — например, был ли он куплен по Пушкинской карте. В течение трех рабочих дней вам придет ответ с информацией о статусе билета.

Схема проверки распространяется только на билеты, которые были куплены на сайте Пермской оперы. В пресс-службе культурного учреждения напоминают, что приобретать билеты нужно только в официальных местах продажи и лучше не покупать их с рук.

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#Общество#Пермь#Театр оперы и балета#Мошенники#Билеты#Пермский театр оперы и балета
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