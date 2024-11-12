Театр оперы и балета просит пермяков об осторожности при покупке билетов

Для решения проблемы театр предложил сервис проверки билетов. Чтобы им воспользоваться, нужно отправить фото билета со штрих-кодом или написать номер заказа, имя покупателя, событие и дату на электронную почту proverka@permopera.ru. Специалисты проведут проверку действительности билета и особых условий приобретения — например, был ли он куплен по Пушкинской карте. В течение трех рабочих дней вам придет ответ с информацией о статусе билета.