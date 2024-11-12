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Posted 12 ноября, 08:51

Published 12 ноября, 08:51

Modified 12 ноября, 08:53

Updated 12 ноября, 08:53

Участок Черняевского леса в Перми не достанется компании «Мегаполис»

Участок Черняевского леса в Перми не достанется компании «Мегаполис»

12 ноября 2024, 08:51
Фото: properm.ru.
Кассационный суд принял решение сохранить 5 га Черняевского леса в составе ООПТ.

Сегодня, 12 ноября, в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции было признано законным и обоснованным решение Пермского краевого суда о сохранении 5 га на улице Встречной в составе особо охраняемой природной территории (ООПТ). Определение апелляционной инстанции о законности решения о выводе этого участка из ООПТ кассационный суд отменил, стало известно журналисту Properm.ru.

Экологи судятся с администрацией Перми по поводу вывода из состава ООПТ 5 га леса. Согласно новой схеме границ, 5 га леса по ул. Встречной, 33 выведены из ООПТ, а взамен в него включены 20 га в долине реки Мулянки. Вывод осуществляется якобы потому, что утрачена природоохранная, научная, эстетическая и другие ценности территории.

В Заключении экспертного совета по заповедному делу говорится, что ценности не утрачено, а подход администрации Перми недопустим: «Земельный участок по ул. Встречной входит в единый массив ООПТ, его изъятие неизбежно влечет негативные последствия».

Также в заключении говорится, что недопустима «замена» участка на другой:

  • участок в 20 га отрезан от ООПТ «Черняевский лес» автодорогой, теплотрассой и участком застройки, то есть он не образует единого массива с остальной частью ООПТ; в этой связи его компенсационная значимость очень сомнительна;
  • участок планировался к включению в ООПТ «Долина реки Мулянка», и это было бы логичнее, изыскания и подготовку необходимой документации планировали завершить еще в 2023 году.

В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды», ООПТ, природные объекты, имеющие особое природоохранное значение, образуют природно-заповедный фонд. Изъятие земель этого фонда запрещено. Решение Пермской городской думы об изъятии участка противоречит законодательству, принято не в интересах природы и человека.

Для справки. Кому принадлежит участок? В начале 2022 года Народный банк Казахстана продал базу отдыха «Чайка» местной компании «Макс-СБ» (в 2021 году владельцем был Максим Итунин, в 2023 году учредителем стала Ирина Кислухина, директором остался Сергей Трапезников. Ирина Кислухина в прошлом — директор специализированного застройщика «Премьер» (группа компаний ПМД). Отец Максима Итунина Александр Итунин является деловым партнером собственника строительного холдинга «Мегаполис» Леонида Крепака и совладельца холдинга ПМД Валерия Гараева. Базу «Чайка» у «Макс-СБ» выкупило ООО «СЗ „Петрокоминвест“», компания, аффилированная холдингу «Мегаполис».

В связи с тем, что решение об исключении участка из ООПТ принято Пермской городской думой явно в интересах застройщиков, которые выкупили и перепродали друг другу участок, ученые не без оснований опасаются, что история станет прецедентом и для других застройщиков.

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