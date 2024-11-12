В аэропорту Перми задержались рейсы из Красноярска и Нарьян-Мара

Posted 12 ноября, 09:06
Published 12 ноября, 09:06
Modified 12 ноября, 09:30
Updated 12 ноября, 09:30
Сегодня днем, 12 ноября, в аэропорту Перми задерживаются рейсы на вылет и прилет. Согласно онлайн-табло, на три часа опаздывает лайнер из Красноярска авиакомпании «Россия» — расчетное время прибытия 14:00. Также на 35 минут позже, в 15:05, прибудет самолет из Нарьян-Мара — перелет выполняет «РусЛайн».
Кроме того, задерживается рейс до Нарьян-Мара — здесь опоздание составляет 20 минут, по расписанию самолет должен вылететь в 15:25, но сделает это в 15:45.
Properm.ru обратились за комментарием о причине задержки рейсов в пресс-службу пермского аэропорта.
UPD. Рейс из Красноярска задержался из-а снегопада в городе отправления, сейчас он приземлился. В пресс-службе аэропорта подтвердили, что причина задержки в аэропортах вылета.