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Posted 12 ноября, 09:06

Published 12 ноября, 09:06

Modified 12 ноября, 09:30

Updated 12 ноября, 09:30

В аэропорту Перми 12 ноября задержались рейсы из Красноярска и Нарьян-Мара

В аэропорту Перми задержались рейсы из Красноярска и Нарьян-Мара

12 ноября 2024, 09:06
Фото: properm.ru.

В аэропорту Перми 12 ноября задержались рейсы из Красноярска и Нарьян-Мара

Сюжет
Аэропорт
Возможно, причиной является снегопад в Перми, но официальной информации пока нет.

Сегодня днем, 12 ноября, в аэропорту Перми задерживаются рейсы на вылет и прилет. Согласно онлайн-табло, на три часа опаздывает лайнер из Красноярска авиакомпании «Россия» — расчетное время прибытия 14:00. Также на 35 минут позже, в 15:05, прибудет самолет из Нарьян-Мара — перелет выполняет «РусЛайн».

Кроме того, задерживается рейс до Нарьян-Мара — здесь опоздание составляет 20 минут, по расписанию самолет должен вылететь в 15:25, но сделает это в 15:45.

Фото: aviaperm.ru

Properm.ru обратились за комментарием о причине задержки рейсов в пресс-службу пермского аэропорта.

UPD. Рейс из Красноярска задержался из-а снегопада в городе отправления, сейчас он приземлился. В пресс-службе аэропорта подтвердили, что причина задержки в аэропортах вылета.

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