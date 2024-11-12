В аэропорту Перми задержались рейсы из Красноярска и Нарьян-Мара

Сегодня днем, 12 ноября, в аэропорту Перми задерживаются рейсы на вылет и прилет. Согласно онлайн-табло, на три часа опаздывает лайнер из Красноярска авиакомпании «Россия» — расчетное время прибытия 14:00. Также на 35 минут позже, в 15:05, прибудет самолет из Нарьян-Мара — перелет выполняет «РусЛайн».