В Госдуме предложили отменить предновогоднюю шестидневку ради семейного туризма

Posted 12 ноября, 07:12
Published 12 ноября, 07:12
Modified 12 ноября, 07:23
Updated 12 ноября, 07:23
В Госдуме предложили отменить шестидневку в конце декабря. По производственному календарю, в субботу 28 декабря, россияне будут работать весь день. При этом день не будет сокращенным. Депутат Госдумы Станислав Наумов обратился к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко с предложением разрешить региональным властям установить выходной 28 декабря.
Станислав Наумов объяснил свою позицию усталостью россиян от конца года, при этом сделав упор на развитие семейного туризма. «Есть сферы, где дополнительные рабочие дни — необходимость, например пищевая промышленность. Всё, что пойдет на новогодний стол, должно быть свежим, вкусным. И поэтому люди на производстве могут сверхурочно поработать. При этом такую работу нужно финансово поощрять. Но там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год!» — приводит цитату депутата Telegram-канал SHOT.
Производственный календарь на 2024 год был утвержден еще прошлым летом. Норма закреплена в постановлении правительства РФ от 10 августа 2023 года «О переносе выходных дней в 2024 году». К слову, после новогодних праздников россиян ожидает очень короткая рабочая неделя продолжительностью два дня — 9 и 10 января.