В Госдуме предложили отменить предновогоднюю шестидневку ради семейного туризма

Станислав Наумов объяснил свою позицию усталостью россиян от конца года, при этом сделав упор на развитие семейного туризма. «Есть сферы, где дополнительные рабочие дни — необходимость, например пищевая промышленность. Всё, что пойдет на новогодний стол, должно быть свежим, вкусным. И поэтому люди на производстве могут сверхурочно поработать. При этом такую работу нужно финансово поощрять. Но там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год!» — приводит цитату депутата Telegram-канал SHOT.