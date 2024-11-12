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Posted 12 ноября, 12:41

Published 12 ноября, 12:41

Modified 12 ноября, 12:54

Updated 12 ноября, 12:54

В краевом ГУФСИН прокомментировали ограничения на продукты в ИК-40 в Кунгуре

В ГУФСИН прокомментировали ограничения на продукты в кунгурской колонии

12 ноября 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney.

В краевом ГУФСИН прокомментировали ограничения на продукты в ИК-40 в Кунгуре

Ранее родственница осужденного пожаловалась на проблему члену СПЧ.

В ГУФСИН России по Пермскому краю прокомментировали установленные на передачу и хранение продуктов питания в исправительной колонии №40 в Кунгуре. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе управления, запрет на передачу некоторых продуктов питания, в том числе, скоропортящихся, а также их продажу в магазинах при ИК-40 обусловлен соблюдением требований СанПиН, надзорных органов и действующего законодательства.

Однако информированный источник Properm.ru сообщает, что сейчас ГУФСИН России по Пермскому краю через суд оспаривает решение постановлений о запрете на продукты, защищая интересы осужденных. В данный момент ожидается решение Верховного суда РФ. По данным источника, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции этой осенью действительно рассматривал жалобу на действия Кизеловской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева опубликовала обращение родственницы заключенного. Автор письма пожаловалась, что в передачах и посылках не принимают продукты питания, кроме того, многие продукты нельзя купить в магазине при ИК-40 в Кунгуре. В ответ Меркачева пообещала, что направит запросы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.

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#Общество#Пермь#Колония#Гуфсин#Исправительная колония#Осужденные
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