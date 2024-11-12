В ГУФСИН прокомментировали ограничения на продукты в кунгурской колонии

Posted 12 ноября, 12:41
Published 12 ноября, 12:41
Modified 12 ноября, 12:54
Updated 12 ноября, 12:54
В ГУФСИН России по Пермскому краю прокомментировали установленные на передачу и хранение продуктов питания в исправительной колонии №40 в Кунгуре. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе управления, запрет на передачу некоторых продуктов питания, в том числе, скоропортящихся, а также их продажу в магазинах при ИК-40 обусловлен соблюдением требований СанПиН, надзорных органов и действующего законодательства.
Однако информированный источник Properm.ru сообщает, что сейчас ГУФСИН России по Пермскому краю через суд оспаривает решение постановлений о запрете на продукты, защищая интересы осужденных. В данный момент ожидается решение Верховного суда РФ. По данным источника, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции этой осенью действительно рассматривал жалобу на действия Кизеловской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева опубликовала обращение родственницы заключенного. Автор письма пожаловалась, что в передачах и посылках не принимают продукты питания, кроме того, многие продукты нельзя купить в магазине при ИК-40 в Кунгуре. В ответ Меркачева пообещала, что направит запросы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.