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Posted 12 ноября, 07:16

Published 12 ноября, 07:16

Modified 12 ноября, 07:16

Updated 12 ноября, 07:16

В Kronung Group перечислили инструменты для инвестирования в недвижимость

В Kronung Group перечислили инструменты для инвестирования в недвижимость

12 ноября 2024, 07:16
Гендиректор «Кронунг Групп» Филипп Шраге и совладелец компании Игнатий Найда назвали основные перспективы инвестирования в строительство недвижимости. Кроме того, они рассказали актуальные новости о реализации новых строительных проектов в Ленинградской области.

Как сообщает newsnn.ru, с января по июнь 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в целях организации жилой застройки приобрели свыше 540 гектаров земли. В аналитической компании NF Group рассказали, что 94% из общего количества такой земли приходится на регион.

Сейчас, в условиях отмены льготной ипотеки и роста стоимости квадратного метра в Северной столице, область становится максимально привлекательной для застройщиков. В течение последнего года их количество в регионе стало выше на 10 и теперь составляет 93.

Внушительная доля застройщиков, ранее занимавшихся коммерческим строительством, теперь начала выходить на рынок области с проектами жилой недвижимости комфорт-класса. В перечень таких компаний попала и Kronung Group.

Совладелец Kronung Group Игнатий Найда рассказал, что компания теперь реализует концепцию малоэтажного строительства с неординарными архитектурными и планировочными решениями, особое внимание также уделяя благоустройству прилегающей территории.

Игнатий Найда отметил, что спрос на недвижимость может начать расти уже со второго квартала 2025 года вслед за прогнозируемым снижением ключевой ставки.

Он рассказал versia.ru, что два следующих проекта «Кронунг Групп» — малоэтажные застройки вблизи Нижнего Суздальского озера в Ленобласти. В них будет вложено примерно 10 миллиардов рублей инвестирования.

В современных реалиях передовые девелоперы на фоне повышенной ключевой ставки все чаще применяют альтернативные источники финансирования — такие как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и облигационные займы.

Для инвесторов это — новые перспективы, а для девелоперов — новые способы привлечения капитала, о чем сообщает Игнатий Найда.

В текущем году «Кронунг Групп» разместила первый выпуск облигаций на фондовом рынке. Общая сумма выпуска — 500 миллионов рублей, ставка — 22% годовых, срок погашения — три года.

Также стоит отметить, что компания уже представила запуск ЗПИФ. В составе фонда — недвижимость, ДДУ (договоры долевого участия), ценные бумаги и свободные средства.

Возглавляющий «Кронунг Групп» Филипп Шраге считает, что у рынка инвестиций в недвижимость большое будущее. Такая популярность обусловлена тем, что инвестирование в финансовые инструменты девелоперов дает возможность участвовать в проектах без прямого участия в их реализации.

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