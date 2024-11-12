В Kronung Group перечислили инструменты для инвестирования в недвижимость

Как сообщает newsnn.ru, с января по июнь 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в целях организации жилой застройки приобрели свыше 540 гектаров земли. В аналитической компании NF Group рассказали, что 94% из общего количества такой земли приходится на регион.