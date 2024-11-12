properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 09:41

Published 12 ноября, 09:41

Modified 12 ноября, 09:58

Updated 12 ноября, 09:58

В Перми мужчина насмерть сбит на нерегулируемом пешеходном переходе

Грузовичок насмерть сбил мужчину в Перми

12 ноября 2024, 09:41
Фото: Госавтоинспекция.

В Перми мужчина насмерть сбит на нерегулируемом пешеходном переходе

Сюжет
Дтп
Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сегодня утром, 12 ноября, в Перми произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Подробности сообщают в Госавтоинспекции.

Около 8:54 по ул. Емельяна Ярославского в направлении ул. Вижайская двигался автомобиль Hyundai Porter под управлением 32-летнего мужчины. В районе дома Nº 38 по ул. Яблочкова грузовичок допустил наезд на 58-летнего мужчину. По предварительной информации, последний переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате автоаварии пешеход погиб на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Кудымкаре пьяный водитель насмерть сбил женщину, шедшую по обочине. Дело передано в суд, сообщают в прокуратуре.

#Происшествия#Дтп#Пермь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика