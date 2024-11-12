Грузовичок насмерть сбил мужчину в Перми

Около 8:54 по ул. Емельяна Ярославского в направлении ул. Вижайская двигался автомобиль Hyundai Porter под управлением 32-летнего мужчины. В районе дома Nº 38 по ул. Яблочкова грузовичок допустил наезд на 58-летнего мужчину. По предварительной информации, последний переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.