Грузовичок насмерть сбил мужчину в Перми

Posted 12 ноября, 09:41
Published 12 ноября, 09:41
Modified 12 ноября, 09:58
Updated 12 ноября, 09:58
Сегодня утром, 12 ноября, в Перми произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Подробности сообщают в Госавтоинспекции.
Около 8:54 по ул. Емельяна Ярославского в направлении ул. Вижайская двигался автомобиль Hyundai Porter под управлением 32-летнего мужчины. В районе дома Nº 38 по ул. Яблочкова грузовичок допустил наезд на 58-летнего мужчину. По предварительной информации, последний переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате автоаварии пешеход погиб на месте происшествия.
По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Кудымкаре пьяный водитель насмерть сбил женщину, шедшую по обочине. Дело передано в суд, сообщают в прокуратуре.