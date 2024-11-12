В Перми общественный транспорт с начала года принёс 1,1 миллиарда рублей убытков

Posted 12 ноября, 10:32
Published 12 ноября, 10:32
Modified 12 ноября, 10:33
Updated 12 ноября, 10:33
За девять месяцев этого года автобусы и трамваи перевезли 176,5 млн пассажиров, что на 5,4 млн пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Доходы отрасли выросли с 3,5 млрд до 3,7 млрд рублей. В связи с запуском новых маршрутов выросли и расходы на транспортную работу — с 4,6 млрд до 4,8 млрд рублей. При этом, дотации из бюджета города сократились на 69,7 млн рублей.
Для пресечения нарушений со стороны безбилетников контролёры регулярно проводят проверки. С начала года совершено более 100 тыс. проверок. К ответственности за безбилетный проезд привлечено порядка 12 тыс. пассажиров.
В октябре в общественном транспорте Перми запустили оплату проезда через Bluetooth. Такая функция появилась в приложении «Транспортная карта Пермь».