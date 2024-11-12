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Posted 12 ноября, 10:32

Published 12 ноября, 10:32

Modified 12 ноября, 10:33

Updated 12 ноября, 10:33

За 9 месяцев общественный транспорт Перми перевез 176,5 млн пассажиров

В Перми общественный транспорт с начала года принёс 1,1 миллиарда рублей убытков

12 ноября 2024, 10:32
Фото: properm.ru.

За 9 месяцев общественный транспорт Перми перевез 176,5 млн пассажиров

Сюжет
Пермская езда
Пассажиропоток за девять месяцев составил 176,5 млн пассажиров.

За девять месяцев этого года автобусы и трамваи перевезли 176,5 млн пассажиров, что на 5,4 млн пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Доходы отрасли выросли с 3,5 млрд до 3,7 млрд рублей. В связи с запуском новых маршрутов выросли и расходы на транспортную работу — с 4,6 млрд до 4,8 млрд рублей. При этом, дотации из бюджета города сократились на 69,7 млн рублей.

Для пресечения нарушений со стороны безбилетников контролёры регулярно проводят проверки. С начала года совершено более 100 тыс. проверок. К ответственности за безбилетный проезд привлечено порядка 12 тыс. пассажиров.

В октябре в общественном транспорте Перми запустили оплату проезда через Bluetooth. Такая функция появилась в приложении «Транспортная карта Пермь».

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт
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