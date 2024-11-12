В Перми продается торговый центр за 55 миллионов рублей

Площадь актива составляет 2,1 тыс. кв. м, площадь земельной участка под зданием также составляет 2,1 тыс. кв. м. Находится строение около остановки «Верхние Муллы», рядом с районной больницей, вблизи дорожной развязки с Западным обходом и шоссе Космонавтов.