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Posted 12 ноября, 11:27

Published 12 ноября, 11:27

Modified 12 ноября, 11:29

Updated 12 ноября, 11:29

В Перми продается торговый центр за 55 миллионов рублей

В Перми продается торговый центр за 55 миллионов рублей

12 ноября 2024, 11:27
Фото: Google maps.
Площадь ТЦ — 2,1 тыс. кв. м.

В Перми за 55 млн рублей продают здание ТЦ «Верхние Муллы» на шоссе Космонавтов, 355. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений «Авито». Первым на это обратил внимание «Ъ-Прикамье».

Площадь актива составляет 2,1 тыс. кв. м, площадь земельной участка под зданием также составляет 2,1 тыс. кв. м. Находится строение около остановки «Верхние Муллы», рядом с районной больницей, вблизи дорожной развязки с Западным обходом и шоссе Космонавтов.

По данным карт 2ГИС, в торговом центре находятся супермаркет «Пятерочка», ремонтная мастерская «Doctor Electronics», кафе «Тарелка», а также другие магазины и заведения.

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