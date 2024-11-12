В Перми продается торговый центр за 55 миллионов рублей

Posted 12 ноября, 11:27
Published 12 ноября, 11:27
Modified 12 ноября, 11:29
Updated 12 ноября, 11:29
В Перми за 55 млн рублей продают здание ТЦ «Верхние Муллы» на шоссе Космонавтов, 355. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений «Авито». Первым на это обратил внимание «Ъ-Прикамье».
Площадь актива составляет 2,1 тыс. кв. м, площадь земельной участка под зданием также составляет 2,1 тыс. кв. м. Находится строение около остановки «Верхние Муллы», рядом с районной больницей, вблизи дорожной развязки с Западным обходом и шоссе Космонавтов.
По данным карт 2ГИС, в торговом центре находятся супермаркет «Пятерочка», ремонтная мастерская «Doctor Electronics», кафе «Тарелка», а также другие магазины и заведения.