В Перми у Стахановского кольца снесут аварийные дома и гаражи

Posted 12 ноября, 04:30
Published 12 ноября, 04:30
Modified 12 ноября, 04:32
Updated 12 ноября, 04:32
В рамках комплексного развития территории в Перми у Стахановского кольца снесут аварийные дома 1953–1955 годов постройки и 45 гаражных боксов, следует из сообщения Минстроя Прикамья. Речь идет об участке общей площадью 1,56 га, ограниченном ул. Льва Толстого, ул. Нытвенская, ул. Танкистов, ул. Стахановская в Индустриальном районе.
Будущий инвестор обязуется расселить и демонтировать пять многоквартирных домов общей площадью 4,5 тысячи кв. м. на ул. Танкистов, 18, ул. Льва Толстого, 49 и 51, ул. Стахановская, 50, а также нежилые помещения на ул. Танкистов, 20. Жилые помещения в последнем доме будут расселены за счет бюджета.
На этой территории застройщик построит новые жилые дома и здание общественного центра. Победитель аукциона также должен передать муниципалитету десять квартир для детей-сирот. Срок завершения работ — шесть лет со дня заключения договора о КРТ.