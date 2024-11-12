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Posted 12 ноября, 04:30

Published 12 ноября, 04:30

Modified 12 ноября, 04:32

Updated 12 ноября, 04:32

У Стахановского кольца в Перми снесут аварийные дома и гаражные боксы

В Перми у Стахановского кольца снесут аварийные дома и гаражи

12 ноября 2024, 04:30
Фото: Google maps.

У Стахановского кольца в Перми снесут аварийные дома и гаражные боксы

Работы пройдут в рамках реновации территории.

В рамках комплексного развития территории в Перми у Стахановского кольца снесут аварийные дома 1953–1955 годов постройки и 45 гаражных боксов, следует из сообщения Минстроя Прикамья. Речь идет об участке общей площадью 1,56 га, ограниченном ул. Льва Толстого, ул. Нытвенская, ул. Танкистов, ул. Стахановская в Индустриальном районе.

Будущий инвестор обязуется расселить и демонтировать пять многоквартирных домов общей площадью 4,5 тысячи кв. м. на ул. Танкистов, 18, ул. Льва Толстого, 49 и 51, ул. Стахановская, 50, а также нежилые помещения на ул. Танкистов, 20. Жилые помещения в последнем доме будут расселены за счет бюджета.

На этой территории застройщик построит новые жилые дома и здание общественного центра. Победитель аукциона также должен передать муниципалитету десять квартир для детей-сирот. Срок завершения работ — шесть лет со дня заключения договора о КРТ.

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#Пермь#Реконструкция#Дети-сироты#Снос домов#Инвестиции#Жилые дома#Общественный центр
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