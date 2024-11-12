В Перми у Стахановского кольца снесут аварийные дома и гаражи

Будущий инвестор обязуется расселить и демонтировать пять многоквартирных домов общей площадью 4,5 тысячи кв. м. на ул. Танкистов, 18, ул. Льва Толстого, 49 и 51, ул. Стахановская, 50, а также нежилые помещения на ул. Танкистов, 20. Жилые помещения в последнем доме будут расселены за счет бюджета.