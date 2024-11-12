В Прикамье рыбак провалился под тонкий лед и погиб

Posted 12 ноября, 11:09
Published 12 ноября, 11:09
Modified 12 ноября, 12:02
Updated 12 ноября, 12:02
В Чайковском районе провалился под лед и погиб рыбак Александр Вяткин. Об этом сообщает местный рыболовный клуб ChaikFishingClub. По информации журналиста Properm.ru, мужчина провалился, когда он встал с лодки не неокрепший лед в середине водоема.
Мужчина рыбачил на лодке на Ушаковских озерах. Как рассказал Properm.ru один из участников рыболовного клуба, на середине водоема Александр вышел на лед, который не выдержал его веса. Рыбак оказался в ледяной воде. Очевидцы происшествия позвонили в МЧС, спасатели ехали 45 минут — они не сразу смогли определить местонахождение пострадавшего. Все это время мужчина был в воде и в сознании.
Однако сердце рыбака не выдержало долгого нахождения в холодной воде. Он умер в машине скорой помощи. В краевом Минздраве Properm.ru подтвердили эту информацию.
Жителям Пермского края напоминают, что прочный лед в водоемах еще не успел сформироваться. Безопасная толщина льда, на котором может находится один человек, составляет не менее 7 см, а для совершения пешей переправы — 15 см и свыше. Ходить по льду или проезжать по нему можно только в установленных местах.