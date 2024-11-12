В Прикамье рыбак провалился под тонкий лед и погиб

Мужчина рыбачил на лодке на Ушаковских озерах. Как рассказал Properm.ru один из участников рыболовного клуба, на середине водоема Александр вышел на лед, который не выдержал его веса. Рыбак оказался в ледяной воде. Очевидцы происшествия позвонили в МЧС, спасатели ехали 45 минут — они не сразу смогли определить местонахождение пострадавшего. Все это время мужчина был в воде и в сознании.