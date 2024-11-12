Жительница Кудымкара зарезала своего сожителя

Днем 26 августа злоумышленница, находясь у своего 60-летнего сожителя в доме в Кудымкаре в ходе пьяной ссоры нанесла последнему удары руками по телу, после чего нанесла ему удары ножом в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.