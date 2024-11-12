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Posted 12 ноября, 13:33

Published 12 ноября, 13:33

Modified 12 ноября, 13:35

Updated 12 ноября, 13:35

В результате конфликта жительница Прикамья зарезала своего 60-летнего сожителя

Жительница Кудымкара зарезала своего сожителя

12 ноября 2024, 13:33
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В результате конфликта жительница Прикамья зарезала своего 60-летнего сожителя

Сейчас дело выдано в суд для рассмотрения по существу.

В Кудымкаре женщина предстанет перед судом за убийство своего сожителя. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Днем 26 августа злоумышленница, находясь у своего 60-летнего сожителя в доме в Кудымкаре в ходе пьяной ссоры нанесла последнему удары руками по телу, после чего нанесла ему удары ножом в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

На днях житель Березников зарезал знакомого прямо на улице.

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#Общество#Убийство#Кудымкар
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