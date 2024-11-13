Глава Чусового поручился за обвиняемого во взятках экс-начальника колонии

Он также сказал в свое оправдание, что подчиненные, особенно проштрафившиеся, уволенные, которые были допрошены следствием, не могут оценивать его действия. Оценку должно дать руководство. «Я не препятствовал проведению служебных проверок. То что лейтенанта запугали, и он на меня донос написал, так он же потом другое говорил. Говорят, я имею связи в органах власти. Это что, ОПГ какая-то, что меня в этом уличают? Алиев почему-то находится дома. А я тут почему-то. Прошу разобраться в этой ситуации», — сказал Асламов.