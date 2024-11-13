Глава Чусового поручился за обвиняемого во взятках экс-начальника колонии

Posted 13 ноября, 13:04
Published 13 ноября, 13:04
Modified 13 ноября, 14:46
Updated 13 ноября, 14:46
Судья Свердловского районного суда Елена Кожевникова сегодня, 13 ноября, удовлетворила ходатайство следствия СКР и продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику ИК-37 Илье Асламову.
Как передает из зала суда журналист Properm.ru, конвой доставил Асламова из СИЗО в суд спустя час от назначенного времени. В коридоре его ждали двое адвокатов, двое друзей, дочь, следователь и журналист. Друзей в зал суда не допустили, разрешив присутствовать только дочери.
В начале заседания выяснилось, что из-за сдвига графика на месте нет представителя прокуратуры. Из-за этого судья Кожевникова была вынуждена сама звонить в районную прокуратуру и просить срочно прислать сотрудника. Ожидание начала процесса затянулось еще на неопределённое время. В голове крутились песни про конвой и фразы «срок содержания в СИЗО как день за полтора». Через пять минут из прокуратуры перезвонили и сообщили, что прокурор через несколько минут будет.
Заседание по ходатайству следствия о продлении Асламову меры пресечения через затянувшуюся паузу пошло своим чередом. Во время паузы судья запросила у следователя предыдущие постановления о продлении меры пресечения. Вскоре выяснилось, что данное решение выносила та же судья.
Адвокаты Анастасия Шляпина и Екатерина Ахмаева ходатайствовали о приобщении к делу сведений, что загранпаспорт хранится в личном деле в ГУФСИН, и несколько характеристик, в том числе от управляющего местной мусульманской организации посёлка Скальный и от главы Чусового Сергея Белова. Также были приобщены документы о состоянии здоровья Асламова.
Перечисление всех собранных характеристик, справок и доверенности дочери на использование квартиры под домашний арест, а также о наличии у дочери 2,5 рублей для внесения залога, длилось еще более 10 минут. Также перечислялись справки о награждении ведомственными юбилейными медалями, благодарности от главы Сергея Белова. Благодарность за существенный вклад колонии в сбор гуманитарной помощи выражало и отделение «Единой России». После этого суд объявил перерыв на полчаса.
После перерыва произошла замена прокурора. Следователь СК Ринат Кильдебаев сообщил, что Асламов обвиняется в тяжком преступлении, имеет загранпаспорт и может скрыть или уничтожить доказательства и воздействовать на своих бывших подчиненных, являющихся свидетелями. Например, о том, что подвергся давлению, сообщил один из опрошенных сотрудников колонии. По словам следователя, более мягкая мера пресечения будет мешать всестороннему давлению, а представленные грамоты не уменьшают тяжести преступления.
Асламов попросил назначить ему залог в 2,5 млн, домашний арест или запрет определённых действий. Он напомнил, что пришел в колонию уже второй раз после выхода на пенсию для спасения ее от банкротства. Также он сообщил, что готов заключить контракт с Минобороны, даже подписал документы, но следствие не позволило ему пойти в зону СВО. «Я не понимаю, откуда на меня свалилось это обвинение, до этого момента проверки не находили нарушений», — сказал обвиняемый.
Он также сказал в свое оправдание, что подчиненные, особенно проштрафившиеся, уволенные, которые были допрошены следствием, не могут оценивать его действия. Оценку должно дать руководство. «Я не препятствовал проведению служебных проверок. То что лейтенанта запугали, и он на меня донос написал, так он же потом другое говорил. Говорят, я имею связи в органах власти. Это что, ОПГ какая-то, что меня в этом уличают? Алиев почему-то находится дома. А я тут почему-то. Прошу разобраться в этой ситуации», — сказал Асламов.
Прокурор Яна Ненюс указала, что требования следствия законны, а смягчение меры пресечения невозможно. Адвокаты же назвали неприемлемыми такое длительное время содержания в СИЗО, а также вменение в качестве доказательства необходимости ареста то, что он отказался сотрудничать со следствием. Кроме того, Анастасия Шляпина указала на недопустимость волокиты. Также она указала, что сегодня в материалах представлено письмо от ФСБ, где говорится об отказе Алиева в даче дополнительных показаний по делу.
Адвокат Ахмаева напомнила также, что с 19 марта ее подзащитный находится под арестом и ничего не меняется. Следствие не приводит никаких новых доводов для содержания Асламова в СИЗО, считает защитник. За последнее время никаких следственных действий, кроме наложения ареста на имущество обвиняемого, не было, указала она. Адвокат также указала на кажущуюся волокиту по делу. «Ну сколько может человек находится под стражей?», — спросила Екатерина Ахмаева.
В удовлетворении ходатайств адвокатов отказано, до 17 января продлили срок содержания в СИЗО.
Накануне судья Оксана Бабурина продлила срок содержания в СИЗО фигуранту того же уголовного дела, предпринимателю Олегу Попову. Он также не признает своей вины в посредничестве при получении взятки. Таким образом он пробудет под арестом еще два месяца, до 17 января 2025 года.
15 октября судья Чусовского городского суда Марина Анхимович начала рассматривать уголовное дело в отношении экс-заместителя начальника ИК-37 Андрея Шварева. Его подозревают в превышении полномочий и двух эпизодах получения взяток от осужденного Руслана Алиева. По имеющейся информации, сначала на фоне расследования уголовного дела по его многочисленным жалобам на действия руководства колонии он был переведен в колонию в Ростов, а потом подписал контракт и отправился в зону СВО.
Впервые отправили под арест в СИЗО теперь уже бывшего начальника исправительной колонии №37 строгого режима Илью Асламова и предпринимателя Олега Попова 19 марта. Оба они были задержаны накануне на территории исправительного учреждения. Асламов обвиняется в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Олег Попов является взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ).
Шварева весной задержали в Донецке и этапировали в Пермь. На фоне расследования уголовного дела о взятках в колонии от уволился из ИК-37 и заключил контракт с отдельным формированием «Каскад» внутренних войск ДНР. Как Шварев сообщал во время судебных заседаний по избранию меры пресечения, он планировал заключить контракт с Минобороны РФ, но не успел. Следственные органы возражали против приостановления расследования дела и возвращения Шварева в зону СВО.
В свих жалобах осужденный за убийство с незаконным проникновением в жилище и покушении на убийство Алиев сообщал, что сначала руководство колонии принудило его за свой счет отремонтировать хоздвор, организовать на территории ИК-37 кафе для персонала и осужденных, а потом оплачивать дорогостоящие подарки.