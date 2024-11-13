Четверть пермяков ездят «зайцем», или Неутешительные итоги транспортного цеха

Posted 13 ноября, 09:34
Published 13 ноября, 09:34
Modified 13 ноября, 09:55
Updated 13 ноября, 09:55
Глава департамента транспорта пермской мэрии Анатолий Путин рассказал думцам, что за девять месяцев 2024 года автобусы и трамваи перевезли на муниципальных маршрутах 176,5 млн пассажиров — на 5,4 млн больше, чем в январе–сентябре минувшего года, когда пермский общественный транспорт обслужил 171,1 млн человек.
На заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию депутаты обсудили отчет администрации города о результатах работы общественного транспорта. Бичом остается внушительное количество безбилетников. По итогам более сотни проверок контролеры составили почти 15 тыс. протоколов на «зайцев», но административные комиссии успели рассмотреть менее 12 тыс.
Вообще, если посмотреть на данные дептранса, то жители Перми довольно консервативны в своих предпочтениях способа оплаты проезда. Чаще всего они предпочитают оплачивать проезд банковской картой (48%) или пользоваться льготными проездными (21%). Почти вдвое реже стали покупать «билетик» у водителя за наличные — всего 3,5% пассажиров (в 2023-м — 6,26%). Льготными проездными пользуется примерно 21% пермяков — в основном, студенты, пенсионеры и школьники. Притом обычные (не льготные) проездные, во всех их видах, используют 10% горожан, и за год их количество увеличилось всего на 1%. Проще говоря, значительная часть пермских пассажиров, не имеющих права на льготный проездной, предпочитают не заморачиваться и используют карту банка. А те, кто считают себя «убежденными зайцами», увы, только прирастают в количестве — их не устрашают даже грозные красные жилеты, выданные на днях пермским контролерам.
Нет существенных изменений и в экономике транспортной отрасли столицы Прикамья. В «топе» автобусных муниципальных маршрутов с «положительным финансовым результатом» остаются линии, идущие через центр города с большим потоком пассажиров и не слишком долгие по времени следования между конечными остановками. В их числе маршрут №27 (доход от оплаты проезда за девять месяцев 2024 года — 184 млн рублей, расходы — 151 млн рублей) и маршрут №1 (доходы — 158 млн, расходы — 139 млн рублей).
Убыточны маршруты, соединяющие окраины и спальные районы. Здесь поездка долга, а сменяемость пассажиров невелика. Например, маршрут №20 в Кировском районе (доходы — 126 млн рублей, расходы — 198 млн) или №77 в Орджоникидзевском районе (доходы — 186 млн рублей, расходы — 242 млн).
«В целом за девять месяцев года доходы от оплаты проезда выросли с 3,5 до 3,7 млрд рублей, — пояснил думцам Анатолий Путин. — Расходы на транспортную отрасль, включая контрольно-ревизорскую службу и безналичную оплату проезда, выросли с 4,8 до 5 млрд рублей. На 60 млн рублей увеличились поступления из бюджета Пермского края за перевозку федеральных и региональных льготников. В совокупности объем дотаций из бюджета Перми несколько снизился — с 1 млрд 93 млн до 1 млрд 27 млн рублей».
Миллиард на дотации транспортной отрасли — ощутимая сумма для городского бюджета. Для сравнения: на проект «Переселение жителей Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» в 2025 году из муниципального бюджета планируется выделить 600 млн рублей.
Депутаты в своих выступлениях констатировали, что план по оплате проезда за январь–сентябрь 2024 года не исполнен более чем на 83 млн рублей, а «причины его неисполнения в информации дептранса не указаны». Зато пассажиропоток увеличился именно за счет безбилетников, то есть, по сути, число «зайцев», портящих своим поведением репутацию длинноухим грызунам, увеличилось более чем на 5 миллионов. Как такое возможно, депутат городской думы Эдуарда Мирзамухаметов не пояснил.
Число пассажиров, не оплативших проезд, достигло почти 24% при «плане» в 21%. Среди мер, предлагаемых пермской мэрией для борьбы с безбилетниками, — оборудование салонов тревожной кнопкой. Успешно применив это техническое приспособление, кондукторы смогут вызвать наряд Росгвардии, если, например, пойманный «заяц» решительно не желает предъявлять паспорт. Возможны ли, при задержании «зайца» с помощью кнопки, внеплановые остановки или задержки езды по маршруту — чиновники не разъяснили.
Депутаты интересовались у руководства дептранса, как идет заключение новых договоров с перевозчиками на обслуживание муниципальных маршрутов.
«Недавно мы подводили итоги первых двух этапов торгов, — пояснил Анатолий Путин. — Если говорить о позитивных моментах, отмечу, что заявки есть, и более половины маршрутов мы расторговали, контракты заключены или заключаются. По второй половине маршрутов заявок либо не поступило, либо они были отклонены по причине несоответствия требованиям. Впрочем, здесь ничего страшного нет: впереди еще более полугода, чтобы провести повторные торги. Соответственно, есть понимание, как дальше двигаться, чтобы все торги состоялись».
По новым условиям контрактов, на линиях общественного транспорта Перми должны работать автобусы не позднее 2024 года производства. Притом, по сравнению с 2020 годом, когда заключались предыдущие контракты с перевозчиками, цена одного автобуса в среднем увеличилась вдвое — с 10 до 19 млн рублей.
«Цена контракта учитывает эти изменения, — заверил депутатов глава транспортного департамента. — Главным ограничивающим фактором сейчас, в первую очередь, является ключевая ставка Центробанка, потому что она существенно сказывается на лизинге. Именно поэтому мы ждем новую федеральную программу по лизингу. Окончание старых контрактов с перевозчиками в Перми приходится на период с 1 июня по 1 октября 2025 года. Соответственно, к этому моменту нам нужно будет подготовиться».
Анатолий Москвин для Properm.ru.