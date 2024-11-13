Четверть пермяков ездят «зайцем», или Неутешительные итоги транспортного цеха

Вообще, если посмотреть на данные дептранса, то жители Перми довольно консервативны в своих предпочтениях способа оплаты проезда. Чаще всего они предпочитают оплачивать проезд банковской картой (48%) или пользоваться льготными проездными (21%). Почти вдвое реже стали покупать «билетик» у водителя за наличные — всего 3,5% пассажиров (в 2023-м — 6,26%). Льготными проездными пользуется примерно 21% пермяков — в основном, студенты, пенсионеры и школьники. Притом обычные (не льготные) проездные, во всех их видах, используют 10% горожан, и за год их количество увеличилось всего на 1%. Проще говоря, значительная часть пермских пассажиров, не имеющих права на льготный проездной, предпочитают не заморачиваться и используют карту банка. А те, кто считают себя «убежденными зайцами», увы, только прирастают в количестве — их не устрашают даже грозные красные жилеты, выданные на днях пермским контролерам.