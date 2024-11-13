Директор строительной фирмы из Перми попался с кокаином

Posted 13 ноября, 08:25
Published 13 ноября, 08:25
Modified 13 ноября, 08:32
Updated 13 ноября, 08:32
Транспортные полицейские Перми по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 35-летнего директора строительной фирмы. Подробности сообщают в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте.
На днях оперативники отдела недалеко от железнодорожных путей в Дзержинском районе Перми по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали ранее не судимого местного 35-летнего мужчину. У полицейских имелась информации о возможной причастности гражданина к совершению преступления.
В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, оперативники обнаружили у доставленного в кармане куртки сверток с порошкообразным веществом белого цвета.
Вещество направили на криминалистическое исследование. Согласно заключению экспертов, содержимое свертка является наркотиком — кокаином, общей массой 2,068 граммов.
Оказалось, что подозреваемый является директором одной из строительных фирм Пермского края, и употребляет наркотики на протяжении двух лет. Запрещенные вещества он заказывает через интернет. В день задержания подозреваемый приехал к железной дороге, чтобы забрать из тайника очередную дозу кокаина.
В настоящее время в отношении пермяка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».
Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее следствием отдела МВД России по Соликамскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых уроженцев Александровска. 49- и 38-летнему мужчинам предъявлено обвинение в совершении девяти покушений на незаконный сбыт наркотиков.