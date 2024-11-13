Директор строительной фирмы из Перми попался с кокаином

Оказалось, что подозреваемый является директором одной из строительных фирм Пермского края, и употребляет наркотики на протяжении двух лет. Запрещенные вещества он заказывает через интернет. В день задержания подозреваемый приехал к железной дороге, чтобы забрать из тайника очередную дозу кокаина.