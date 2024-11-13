«Домклик»: Спрос на вторичку в Пермском крае растет

По статистике аналитического центра, спрос на жилье на вторичном рынке выдал рост на фоне ожиданий последующего увеличения ключевой ставки Центрального банка, пишет newsnn.ru. В октябре число ипотечных сделок на рынке вторичного жилья в РФ стало увеличиваться и выросло на 11% в сравнении с предыдущим месяцем, или до 32,3 тысячи. Аналитики «Домклик» представили этот показатель как «один из самых быстрых темпов роста в текущем году». Таким образом, сегмент готового жилья в общем объеме кредитования по стране в октябре 2024 года вырос до уровня почти 64% против 31% на рынке новостроек. Подобную тенденцию признают по всей стране. При этом максимальный прирост ипотечных сделок со вторичкой выявили в Курской области (+90,6%), а также в Курганской (+49,3%) и в Липецкой областях (+40%).