«Домклик»: Спрос на вторичку в Пермском крае растет

Posted 13 ноября, 09:08
Published 13 ноября, 09:08
Modified 13 ноября, 09:08
Updated 13 ноября, 09:08
Подтверждение роста очевидно из данных аналитического центра «Домклик», который сообщил о незначительных изменениях в распределении выдач ипотечных кредитов Сбербанка между рынками строящегося и готового жилья и ИЖС.
По статистике аналитического центра, спрос на жилье на вторичном рынке выдал рост на фоне ожиданий последующего увеличения ключевой ставки Центрального банка, пишет newsnn.ru. В октябре число ипотечных сделок на рынке вторичного жилья в РФ стало увеличиваться и выросло на 11% в сравнении с предыдущим месяцем, или до 32,3 тысячи. Аналитики «Домклик» представили этот показатель как «один из самых быстрых темпов роста в текущем году». Таким образом, сегмент готового жилья в общем объеме кредитования по стране в октябре 2024 года вырос до уровня почти 64% против 31% на рынке новостроек. Подобную тенденцию признают по всей стране. При этом максимальный прирост ипотечных сделок со вторичкой выявили в Курской области (+90,6%), а также в Курганской (+49,3%) и в Липецкой областях (+40%).
Всего за октябрь россиянам в Сбербанке было предоставлено более 50 тысяч ипотечных кредитов, общая сумма по которым превысила 200 миллиардов рублей, что в целом соответствует показателям предыдущих месяцев 2024 года.
Одновременно на рынке строящегося жилья в октябре граждане получили 15,6 тысячи кредитов. Это на 9,4% меньше, чем было в сентябре. Однако это все еще лучший результат по сравнению с показателями, зарегистрированными с начала 2024 года, когда Сбербанк по всей стране принимал около 11 тысяч положительных решений по ипотеке в месяц.
В структуре ипотечных выдач снижается не только доля новостроек, но и доля ИЖС. Кредитование индивидуального жилищного строительства не утратило популярности на Сахалине, в Якутии, в Читинской области, на Камчатке и в Приморье (от 13,3 до 7,3% в общем объеме ипотечных выдач). Это обстоятельство объясняется доступностью для населения привлекательных по своим условиям государственных программ «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека» в указанных регионах.
Таким образом, динамика выдач ипотечных кредитов сохраняет зависимость от ситуации с мерами государственной поддержки, убежден директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Если в начале месяца общее число сделок составляло восемь-девять тысяч в неделю, то после того, как возобновились выдачи по «Семейной ипотеке», показатель продемонстрировал рост до 14 тысяч, а в последнюю неделю — до 22 тысяч, отметил Лейпи. Он также напомнил, что доля льготной ипотеки в то же время выросла с ~25 до ~55%.