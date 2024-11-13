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Posted 13 ноября, 06:17

Published 13 ноября, 06:17

Modified 13 ноября, 06:19

Updated 13 ноября, 06:19

В Пермском крае продается дом-шалаш с помпейской печью за 100 тысяч рублей

«Это лучше, чем платить ипотеку». В Прикамье продают шалаш со Сталиным

13 ноября 2024, 06:17
Фото: Авито.

В Пермском крае продается дом-шалаш с помпейской печью за 100 тысяч рублей

Находится дом в Кудымкарском округе.

В Кудымкарском округе на продажу выставили дом-шалаш с портретами Иосифа Сталина, Юрия Гагарина, а также надписью СССР с молотом и серпом на фасаде. Стоимость такого актива составила 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Домик 2021 года постройки «располагается нa экологически чистом местe, гдe нет дорог, соседей и прочих раздражителей». В шалаше общей площадью 60 кв. м. есть умывальник, кровати, газ, вода, свет, некоторая мебель и запасы еды. На улице стоит помпейская печь.

Автор объявления сообщает, что объект даже можно взять в аренду в случае, если нет желания в нем жить на постоянной основе. «Цены для людей доступные, лучше уж жить в своем маленьком домике, чем платить ипотеку всю жизнь», — подчеркивает продавец.

Площадь участка составляет 2 сотки. Категория земель — личное подсобное хозяйство (ЛПХ). В доме представлена веранда, а также три небольшие комнаты. Санузел находится на улице, канализации нет. Воду можно добывать в скважине. В доступности магазин и детский сад.

Корреспондент Properm.ru уточнил у автора объявления точный адрес дома. На момент публикации ответ не поступил.

Фото: Авито
Фото: Авито
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