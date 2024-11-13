«Это лучше, чем платить ипотеку». В Прикамье продают шалаш со Сталиным

Автор объявления сообщает, что объект даже можно взять в аренду в случае, если нет желания в нем жить на постоянной основе. «Цены для людей доступные, лучше уж жить в своем маленьком домике, чем платить ипотеку всю жизнь», — подчеркивает продавец.