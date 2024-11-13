К участию в премии «Серебряный Лучник» — Приволжье приглашаются авторы и коллективы

Posted 13 ноября, 11:38
Published 13 ноября, 11:38
Modified 13 ноября, 11:38
Updated 13 ноября, 11:38
Премия позволяет PR-специалистам, маркетологам, рекламщикам и тем, кто занимается коммуникациями и продвижением, представить свои проекты профессиональному сообществу и экспертам федерального уровня. Победа в «Серебряном Лучнике» считается знаком признания коллег и высокого профессионального статуса. Об этом сообщает портал newsnn.ru.
В премии представлены восемь номинаций. Участие бесплатное. Конкурсная программа пройдет в два этапа. Шорт-лист будет сформирован по результатам заочного голосования жюри, а лауреатов премии определят на очных презентациях, которые состоятся в январе 2025 года в Нижнем Новгороде.
Анна Айзенштадт, исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» — Приволжье, отметила, что «Серебряный Лучник» является демократичным и доброжелательным конкурсом, особенно на региональных этапах. Здесь в равных условиях оказываются проекты больших корпораций и малобюджетные коммуникации общественных организаций, продвижение госпрограмм и частных инициатив. Она добавила, что шанс выйти на национальный уровень есть у всех участников.
Заявки можно подавать на сайте региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье до 22 декабря. Информационным партнером премии выступает медиахолдинг 1MI.
«Серебряный Лучник» — Приволжье является частью экосистемы Национальной премии в области коммуникаций. Номинации касаются всех сфер бизнеса, органов власти и общественных организаций, что позволяет всем, кто всерьез занимается коммуникациями, представить свой проект на оценку компетентному жюри. Лучший проект ПФО автоматически войдет в шорт-лист Национальной премии. Также часть проектов из общего числа работ будет рекомендована к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.