К участию в премии «Серебряный Лучник» — Приволжье приглашаются авторы и коллективы

Анна Айзенштадт, исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» — Приволжье, отметила, что «Серебряный Лучник» является демократичным и доброжелательным конкурсом, особенно на региональных этапах. Здесь в равных условиях оказываются проекты больших корпораций и малобюджетные коммуникации общественных организаций, продвижение госпрограмм и частных инициатив. Она добавила, что шанс выйти на национальный уровень есть у всех участников.