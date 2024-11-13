properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 11:38

Published 13 ноября, 11:38

Modified 13 ноября, 11:38

Updated 13 ноября, 11:38

К участию в премии «Серебряный Лучник» — Приволжье приглашаются авторы и коллективы

К участию в премии «Серебряный Лучник» — Приволжье приглашаются авторы и коллективы

13 ноября 2024, 11:38
Фото: «Серебряный Лучник».
Дан старт четырнадцатому сезону премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье. Для участия приглашаются авторы и коллективы из государственных, коммерческих и общественных организаций, которые реализовывали коммуникационные проекты в Приволжском федеральном округе в текущем году.

Премия позволяет PR-специалистам, маркетологам, рекламщикам и тем, кто занимается коммуникациями и продвижением, представить свои проекты профессиональному сообществу и экспертам федерального уровня. Победа в «Серебряном Лучнике» считается знаком признания коллег и высокого профессионального статуса. Об этом сообщает портал newsnn.ru.

В премии представлены восемь номинаций. Участие бесплатное. Конкурсная программа пройдет в два этапа. Шорт-лист будет сформирован по результатам заочного голосования жюри, а лауреатов премии определят на очных презентациях, которые состоятся в январе 2025 года в Нижнем Новгороде.

Анна Айзенштадт, исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» — Приволжье, отметила, что «Серебряный Лучник» является демократичным и доброжелательным конкурсом, особенно на региональных этапах. Здесь в равных условиях оказываются проекты больших корпораций и малобюджетные коммуникации общественных организаций, продвижение госпрограмм и частных инициатив. Она добавила, что шанс выйти на национальный уровень есть у всех участников.

Заявки можно подавать на сайте региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье до 22 декабря. Информационным партнером премии выступает медиахолдинг 1MI.

«Серебряный Лучник» — Приволжье является частью экосистемы Национальной премии в области коммуникаций. Номинации касаются всех сфер бизнеса, органов власти и общественных организаций, что позволяет всем, кто всерьез занимается коммуникациями, представить свой проект на оценку компетентному жюри. Лучший проект ПФО автоматически войдет в шорт-лист Национальной премии. Также часть проектов из общего числа работ будет рекомендована к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика