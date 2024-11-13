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Posted 13 ноября, 08:55

Published 13 ноября, 08:55

Modified 13 ноября, 12:09

Updated 13 ноября, 12:09

Трем авиаперевозчикам выданы допуски на полеты из Перми в Узбекистан

Летать из Перми в Узбекистан разрешили трем авиакомпаниям

13 ноября 2024, 08:55
Фото: properm.ru.

Трем авиаперевозчикам выданы допуски на полеты из Перми в Узбекистан

Пермяки смогут летать в Самарканд и Ташкент.

Росавиация выдала трем авиакомпаниям допуски на полеты из Перми в Узбекистан.
Информация об этом появилась на сайте ведомства.

До конца лета 2027 года дважды в неделю пермяки смогут улететь в Самарканд авиакомпаниями Nordwind Airlines и Red Wings. Еще трижды в неделю из Большого Савино можно будет улететь в Ташкент, перевозчик — «ЮВТ Аэро».

Ранее сообщалось, что Nordwind Airlines и Red Wings подали заявки в Росавиацию о разрешении летать из Перми в Самарканд. Ходатайства рассмотрены на заседании межведомственной комиссии федерального агентства.

Напомним, что с 29 ноября до 28 марта из Перми можно будет улететь субсидированным рейсом в Калининград. Полеты осуществляет компания Ikar.

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#Пермь#Росавиация#Узбекистан#Полеты#Самарканд
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