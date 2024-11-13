Летать из Перми в Узбекистан разрешили трем авиакомпаниям

Posted 13 ноября, 08:55
Published 13 ноября, 08:55
Modified 13 ноября, 12:09
Updated 13 ноября, 12:09
Росавиация выдала трем авиакомпаниям допуски на полеты из Перми в Узбекистан.
Информация об этом появилась на сайте ведомства.
До конца лета 2027 года дважды в неделю пермяки смогут улететь в Самарканд авиакомпаниями Nordwind Airlines и Red Wings. Еще трижды в неделю из Большого Савино можно будет улететь в Ташкент, перевозчик — «ЮВТ Аэро».
Ранее сообщалось, что Nordwind Airlines и Red Wings подали заявки в Росавиацию о разрешении летать из Перми в Самарканд. Ходатайства рассмотрены на заседании межведомственной комиссии федерального агентства.
Напомним, что с 29 ноября до 28 марта из Перми можно будет улететь субсидированным рейсом в Калининград. Полеты осуществляет компания Ikar.