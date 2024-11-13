Маршруты движения восьми автобусов скоро изменятся в Перми. Как они поедут

Для облегчения жизни пассажиров в микрорайоне Костарева будут скорректированы несколько маршрутов в Мотовилихинском районе. Автобусы №17к будут ехать полукольцом: в сторону площади Восстания они проследуют через Костарево, а в сторону микрорайона Ива — через Висим.