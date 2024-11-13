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Posted 13 ноября, 08:05

Published 13 ноября, 08:05

Modified 13 ноября, 08:53

Updated 13 ноября, 08:53

С середины ноября в Перми изменятся маршруты движения восьми автобусов

Маршруты движения восьми автобусов скоро изменятся в Перми. Как они поедут

13 ноября 2024, 08:05
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru.

С середины ноября в Перми изменятся маршруты движения восьми автобусов

Сюжет
Пермская езда
В том числе, два автобусных маршрута планируют объединить.

В Перми планируется изменить маршруты движения нескольких автобусов. С пятницы, 15 ноября, маршрут №5 в сторону микрорайона Новобродовский перенаправят на ул. Промысловую. При этом все остановки останутся в силе.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Поменяются кольцевые автобусные маршруты №28 и №29. На время реконструкции ул. Карпинского их перенаправят по ул. Советской Армии, Мира и Братьев Игнатовых вместо ул. Стахановской. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, изменения связаны с высокой загруженностью Стахановской, которая нарушает график движения.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Для облегчения жизни пассажиров в микрорайоне Костарева будут скорректированы несколько маршрутов в Мотовилихинском районе. Автобусы №17к будут ехать полукольцом: в сторону площади Восстания они проследуют через Костарево, а в сторону микрорайона Ива — через Висим.

Фото: пресс-служба администрации Перми

С понедельника, 18 ноября, кольцевые маршруты №69 и №70 объединятся в один маршрут — это увеличит количество рейсов. Маршрут №70 будет ездить сообщением «Площадь Дружбы — улица Макаренко» через площадь Восстания, Иву и Костарево.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Тоже с 18 ноября автобусный маршрут №33 будет ехать в сторону Костарево по основной проезжей части — это произойдет из-за организации одностороннего движения по дублеру ул. Старцева. В сторону центра города маршрут не изменится

Фото: пресс-служба администрации Перми

Автобусы маршрута №55 вернутся к прежней схеме движения по ул. Уинской вместо Пушкарской, остановка «Школа №135» сохранится. По новому мостовому переходу в ближайшее время власти не будут запускать движение общественного транспорта — это произойдет, когда будут введены в эксплуатацию следующие участки трассы ТР-53.

Фото: пресс-служба администрации Перми
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#Общество#Пермская езда#Администрация Перми#Автобусы#Общественный транспорт#Департамент транспорта
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