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Posted 13 ноября, 02:49

Published 13 ноября, 02:49

Modified 13 ноября, 02:51

Updated 13 ноября, 02:51

Муниципальный транспорт Перми оснастили bluetooth-маячками для оплаты проезда

Муниципальный транспорт Перми оснастили bluetooth-маячками для оплаты проезда

13 ноября 2024, 02:49
Фото: properm.ru.
По мере заключения контрактов, маячками оборудуют и автобусы частных перевозчиков.

В Перми весь муниципальный транспорт оборудовали bluetooth-маячками для оплаты проезда в приложении «Транспортная карта Пермь», сообщает департамент транспорта администрации города.

Сейчас пермяки могут воспользоваться новой функцией на автобусных маршрусах №3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 81, а также на всех трамваях. Предполагается, что маячками будут оснащены автобусы частных перевозчиков.

Bluetooth-маячки позволят системе определить местонахождение пассажира в автобусе или трамвае. Для этого пассажиру нужно будет подтвердить свою поездку в приложении «Транспортная карта». Маячки предоставлены компанией ООО «ИТ-ЦентрСервис», разработчиком приложения «Транспортная карта Пермь».

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#Пермь#Транспорт#Проезд#Приложение
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