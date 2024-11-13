Муниципальный транспорт Перми оснастили bluetooth-маячками для оплаты проезда

Сейчас пермяки могут воспользоваться новой функцией на автобусных маршрусах №3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 81, а также на всех трамваях. Предполагается, что маячками будут оснащены автобусы частных перевозчиков.