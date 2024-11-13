Муниципальный транспорт Перми оснастили bluetooth-маячками для оплаты проезда

Posted 13 ноября, 02:49
Published 13 ноября, 02:49
Modified 13 ноября, 02:51
Updated 13 ноября, 02:51
В Перми весь муниципальный транспорт оборудовали bluetooth-маячками для оплаты проезда в приложении «Транспортная карта Пермь», сообщает департамент транспорта администрации города.
Сейчас пермяки могут воспользоваться новой функцией на автобусных маршрусах №3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 81, а также на всех трамваях. Предполагается, что маячками будут оснащены автобусы частных перевозчиков.
Bluetooth-маячки позволят системе определить местонахождение пассажира в автобусе или трамвае. Для этого пассажиру нужно будет подтвердить свою поездку в приложении «Транспортная карта». Маячки предоставлены компанией ООО «ИТ-ЦентрСервис», разработчиком приложения «Транспортная карта Пермь».