Мужчина в Кузбассе пытался купить несуществующий дом для обналичивания маткапитала

Мужчина оформил заявление через личный кабинет на сайте Социального фонда России и отправил данный договор купли-продажи. После проверки полученных данных оказалось, что на указанном земельном участке нет дома или других строений. Поэтому злоумышленнику отказали в переводе средств материнского капитала.