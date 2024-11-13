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Posted 13 ноября, 04:56

Published 13 ноября, 04:56

Modified 13 ноября, 04:59

Updated 13 ноября, 04:59

Мужчина в Кузбассе пытался купить несуществующий дом для обналичивания маткапитала

Мужчина в Кузбассе пытался купить несуществующий дом для обналичивания маткапитала

13 ноября 2024, 04:56
Фото: Изображение Midjourney.
Махинации виновного раскрылись при проверке поданного в Соцфонд РФ заявления.

Житель Кемеровской области пытался незаконным путем обналичить материнский капитал. Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на региональную прокуратуру, 48-летний житель Ленинска-Кузнецкого в апреле этого года заключил со своим знакомым договор купли-продажи земельного участка и несуществующего дома.

Мужчина оформил заявление через личный кабинет на сайте Социального фонда России и отправил данный договор купли-продажи. После проверки полученных данных оказалось, что на указанном земельном участке нет дома или других строений. Поэтому злоумышленнику отказали в переводе средств материнского капитала.

Суд признал, что обвиняемый пытался похитить из бюджета свыше 650 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела кузбассовец признал свою вину. В результате суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

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#Происшествия#Суд#Материнский капитал
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