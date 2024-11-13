На перекрестке Куйбышева и Пушкина отремонтируют двухсотлетний особняк

Деревянный одноэтажный особняк был построен еще в 1827 году по проекту архитектора Ивана Свиязева для строительного подрядчика, купца 1-й гильдии Никиты Крылова из Саратова. В разные годы после смерти купца в здании находились городское общество, санитарное бюро, диспансер, а до весны 2008 года — Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В конце 2010 года объект был выкуплен ОАО «Стройземнедвижимость-Пермь», которое занимается кадастровыми работами.