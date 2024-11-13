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Posted 13 ноября, 12:48

Published 13 ноября, 12:48

Modified 13 ноября, 12:50

Updated 13 ноября, 12:50

В Перми до октября 2026 года отремонтируют старинный дом подрядчика Крылова

На перекрестке Куйбышева и Пушкина отремонтируют двухсотлетний особняк

13 ноября 2024, 12:48
Фото: Google Maps.

В Перми до октября 2026 года отремонтируют старинный дом подрядчика Крылова

Здание построено по проекту известного архитектора Ивана Свиязева.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ОКН) Пермского края опубликовала приказ об утверждении охранного обязательства собственника памятника архитектуры «Дом подрядчика Н. К. Крылова». Датированный 11 ноября текущего года документ опубликован на сайте инспекции, пишет «Новый компаньон». Собственник или владелец здания на ул. Куйбышева, 46 должен до 30 сентября 2026 года выполнить ремонт крылец. Также на фасаде в течение года должны разместить табличку об ОКН.

Деревянный одноэтажный особняк был построен еще в 1827 году по проекту архитектора Ивана Свиязева для строительного подрядчика, купца 1-й гильдии Никиты Крылова из Саратова. В разные годы после смерти купца в здании находились городское общество, санитарное бюро, диспансер, а до весны 2008 года — Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В конце 2010 года объект был выкуплен ОАО «Стройземнедвижимость-Пермь», которое занимается кадастровыми работами.

Архитектор Иван Свиязев спроектировал такие известные пермякам объекты как ротонда в парке имени Горького, Церковь Всех Святых на Егошихинском кладбище и здание бывшей Пермской духовной семинарии (Монастырская, 12).

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Памятник архитектуры#Архитектура#Объект культурного наследия#Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья
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