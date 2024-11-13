На заводе ОМК в Чусовом усовершенствовали систему оплаты для рабочих

Posted 13 ноября, 08:59
Published 13 ноября, 08:59
Modified 13 ноября, 09:02
Updated 13 ноября, 09:02
На чусовском заводе Объединенной металлургической компании внедрили систему оплаты для рабочих, которая учитывает специфику рабочих мест и условия труда. В результате всех изменений заработная плата рабочих чусовского завода ОМК выросла в среднем на 5%.
В структуре заработной платы выделили надбавку за специфику рабочего места. Совместно с руководителями участков и мастерами провели полную оценку всех рабочих мест и определили критерии, которые позволяют их дифференцировать. Сюда вошли профессиональные знания и умения, сложность выполняемой работы, тип производства и условия труда. Каждому критерию соответствует определенный процент надбавки — от 5 до 20%. Проценты за каждый критерий суммируются, таким образом рассчитывается итоговый процент надбавки.
Кроме того, появились надбавки за критичность профессии и индивидуальные надбавки за профмастерство сотрудникам, у которых есть право проводить работы повышенной сложности, подтвержденное, например, удостоверением «Национального агентства контроля сварки», личным клеймом для самоконтроля и так далее.
Расчет плановой зарплаты, а также критерии оценки рабочего места сотрудники смогут увидеть в цифровом сервисе «Мои возможности». Здесь же загружен график работы и отпусков сотрудников, планируемое обучение, модуль быстрого и простого оформления подработок на предприятии.
Жанна Леушина, директор по персоналу чусовского завода ОМК:
— Основываясь на успешном опыте заводов ОМК в Выксе и Альметьевске, мы внедрили прозрачную и понятную систему оплаты труда для рабочих. Благодаря изменениям рабочим стало легче разобраться, из каких компонентов складывается их зарплата и как они могут увеличить свой доход. Это можно сделать, например, повысив квалификацию, получив дополнительные навыки или взяв сверхурочную работу. Мы стремимся создать условия, где каждый сотрудник чувствует себя частью команды и видит возможности для профессионального развития.