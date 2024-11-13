На заводе ОМК в Чусовом усовершенствовали систему оплаты для рабочих

В структуре заработной платы выделили надбавку за специфику рабочего места. Совместно с руководителями участков и мастерами провели полную оценку всех рабочих мест и определили критерии, которые позволяют их дифференцировать. Сюда вошли профессиональные знания и умения, сложность выполняемой работы, тип производства и условия труда. Каждому критерию соответствует определенный процент надбавки — от 5 до 20%. Проценты за каждый критерий суммируются, таким образом рассчитывается итоговый процент надбавки.