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Posted 13 ноября, 09:36

Published 13 ноября, 09:36

Modified 13 ноября, 09:38

Updated 13 ноября, 09:38

Недострой в Камской долине будет снесен в рамках КРТ

Недострой в Камской долине будет снесен в рамках КРТ

13 ноября 2024, 09:36
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru. properm.ru.
Однако не все собственники готовы заключать соглашение.

Как стало известно Properm.ru, всем собственникам земельных участков и строений в микрорайоне Камская долина, попадающих в зону комплексного развития территории (КРТ), направили предложения о заключении договоров КРТ. Некоторые собственники отказались.

В октябре был опубликован проект приказа «О комплексном развитии территории нежилой застройки несмежных территорий, расположенных в микрорайоне „Камская долина“ Ленинского района города Перми». Само решение о КРТ ещё не принято.

В соответствии с процедурой, после официального опубликования проекта приказа о КРТ всем правообладателям земельных участков и объектов было направлено предложение о заключении договора о КРТ. Некоторые собственники отказались от заключения такого договора.

В числе них, по данным Properm.ru, собственник недостроенного девятиэтажного дома по адресу ул. Маршала Жукова, 50. Объект входит в границы территорий, подлежащих комплексному развитию территории (КРТ). Как сообщал «Коммерсантъ-Пермь», владельцем здания является предприниматель Андрей Яшин.

По данным министерства по имуществу и градостроительной деятельности Пермского края, вне зависимости от того, сколько собственников отказались, процедура предписывает выставлять право развития территории на торги.

После принятия решения о КРТ будут проведены торги на право заключения договора. С победителем торгов будет заключён соответствующий договор. На основании договора о КРТ победитель будет обязан разработать документацию по планировке территории, в рамках которой будет определена судьба данной площадки, на которой в том числе расположен объект по адресу ул. Маршала Жукова, 50.

Здание на Маршала Жукова, 50 появилось в первой половине 1990-х годов, но стройку заморозили. Его также хотели попробовать приспособить под нужды будущего межвузовского кампуса, который планируют начать строить в Камской долине. Недострой принадлежит физическому лицу и находится в аренде у другого физлица. Разрешение на строительство этого объекта давно истекло. Всего вместе с этим зданием планируют снести восемь объектов.

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#Пермь#Торги#Камская долина#КРТ
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