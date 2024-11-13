Недострой в Камской долине будет снесен в рамках КРТ

Posted 13 ноября, 09:36
Published 13 ноября, 09:36
Modified 13 ноября, 09:38
Updated 13 ноября, 09:38
Как стало известно Properm.ru, всем собственникам земельных участков и строений в микрорайоне Камская долина, попадающих в зону комплексного развития территории (КРТ), направили предложения о заключении договоров КРТ. Некоторые собственники отказались.
В октябре был опубликован проект приказа «О комплексном развитии территории нежилой застройки несмежных территорий, расположенных в микрорайоне „Камская долина“ Ленинского района города Перми». Само решение о КРТ ещё не принято.
В соответствии с процедурой, после официального опубликования проекта приказа о КРТ всем правообладателям земельных участков и объектов было направлено предложение о заключении договора о КРТ. Некоторые собственники отказались от заключения такого договора.
В числе них, по данным Properm.ru, собственник недостроенного девятиэтажного дома по адресу ул. Маршала Жукова, 50. Объект входит в границы территорий, подлежащих комплексному развитию территории (КРТ). Как сообщал «Коммерсантъ-Пермь», владельцем здания является предприниматель Андрей Яшин.
По данным министерства по имуществу и градостроительной деятельности Пермского края, вне зависимости от того, сколько собственников отказались, процедура предписывает выставлять право развития территории на торги.
После принятия решения о КРТ будут проведены торги на право заключения договора. С победителем торгов будет заключён соответствующий договор. На основании договора о КРТ победитель будет обязан разработать документацию по планировке территории, в рамках которой будет определена судьба данной площадки, на которой в том числе расположен объект по адресу ул. Маршала Жукова, 50.
Здание на Маршала Жукова, 50 появилось в первой половине 1990-х годов, но стройку заморозили. Его также хотели попробовать приспособить под нужды будущего межвузовского кампуса, который планируют начать строить в Камской долине. Недострой принадлежит физическому лицу и находится в аренде у другого физлица. Разрешение на строительство этого объекта давно истекло. Всего вместе с этим зданием планируют снести восемь объектов.