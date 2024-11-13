Недострой в Камской долине будет снесен в рамках КРТ

После принятия решения о КРТ будут проведены торги на право заключения договора. С победителем торгов будет заключён соответствующий договор. На основании договора о КРТ победитель будет обязан разработать документацию по планировке территории, в рамках которой будет определена судьба данной площадки, на которой в том числе расположен объект по адресу ул. Маршала Жукова, 50.